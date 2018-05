Kan u als belegger tegen een stootje? Johan Van Geyte

03 mei 2018

08u00

Bent u voorzichtig van aard, zeker als het op uw financiën aankomt? Of bent u net bereid flink risico te nemen? Doorgewinterde beleggers weten: wie risico neemt, haalt potentieel een veel hogere opbrengst. Dat u flink meer verlies kan lijden als het tegenzit op de financiële markten, neemt u er voor lief bij.

Wie wint het meeste?

Nemen we KBC Privileged Portfolio als voorbeeld. Dit fonds van KBC investeert in o.a. aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Er is een ‘defensive’-versie voor beleggers die geen grote risico’s willen nemen, een ‘dynamic’-optie voor wie wel wat risico’s aankan en een ‘highly dynamic’-keuze voor wie bewust risico’s opzoekt om dat stevig extra rendement te realiseren.

Wat leert deze tabel?

* Meer risico nemen, betekent een hogere opbrengst op termijn.

* Wanneer het tegenzit, krijgt u met de meer risicovolle aanpak wel de volle laag. Wie in 2008 - het jaar van de bankencrisis - in highly dynamic belegde, zag zijn investering met 36% in waarde dalen. Bij de ‘defensive’-formule bedroeg de terugval ‘slechts’ 16%.

* In de meer vette jaren, loont de dynamische aanpak natuurlijk ook veel meer. In 2009 herstelde de ‘highly dynamic’ zich met een +24,1%, de ‘defensive’ ‘slechts’ met +13%.

