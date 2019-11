Jupiler en Cara lanceren campagne tegen zwerfvuil AW

26 november 2019

16u37

Bron: Belga 0 Consument AB InBev en Colruyt Group hebben via een kort filmpje, dat momenteel verspreid wordt via sociale media en digitale affiches, een gezamenlijke campagne gelanceerd om de Belg te doen nadenken over het afval dat maar al te vaak achteloos achtergelaten wordt.

"Vuilbak. Leeg zijn alle blikjes hetzelfde. Vuilbak. Simpel" is de tekst die in het kort filmpje getoond wordt en waarbij achtereenvolgens een leeg blikje Cara pils (Colruyt Group) en Jupiler (AB InBev) te zien is. Het is eerder uitzonderlijk dat twee bierproducenten gezamenlijk een dergelijke campagne voeren.

AB InBev heeft in dit verband op haar blikjes Jupiler, affiches en online banners de simpele vraag 'Waarom?' gepost. Tijdens en na de laatste match van de Rode Duivels tegen Cyprus werd bovendien een eco-team ingezet om lege blikjes te deponeren in een reuzegroot blik van Jupiler. Hierbij werd in totaal 144 kilo opgehaald of iets meer dan 10.000 blikken.

Ook de Colruyt Group moedigt al enkele jaren in het kader van het actieplan 'Samen voor minder zwerfvuil' grote en kleinere initiatieven aan om de verspreiding van zwerfvuil te beperken. Zo werd onder meer 700.000 euro geïnvesteerd in afvalfaciliteiten rond winkels.

