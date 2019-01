Jumbo opent eerste Belgische winkels in herfst: prijzenoorlog tussen supermarkten op komst? HA

02 januari 2019

17u27

Bron: Belga 5 Consument De Nederlandse supermarktketen Jumbo verwacht de eerste winkels in ons land dit najaar te openen. De supermarktketen zegt al "enkele tientallen supermarktlocaties" te hebben gecontracteerd in België. De komst van de keten zal mogelijk leiden tot een prijzenoorlog tussen supermarkten.

Jumbo is na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland. De groep werkt al een tijd aan een intrede op de Belgische markt. Het heeft daarvoor een aparte organisatie opgezet onder de naam Jumbo België én een grote naam aangetrokken om de uitbreiding naar België in goede banen te leiden: Peter Isaac, ex-topman van Lidl België.

In de jaarcijfers voor 2018 geeft de groep wat meer details over de komst naar ons land. De eerste vestigingen zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 openen. "In de loop van 2018 is Jumbo gestart met het verkennen van de Belgische markt. Als gevolg hiervan zijn inmiddels enkele tientallen supermarktlocaties gecontracteerd", aldus nog de groep.



De komst van de keten naar ons land zou wel eens voor een nieuwe prijzenoorlog tussen de supermarkten kunnen leiden, zo voorspelde consumentenorganisatie Test-Aankoop eerder al. Een prijsvergelijking door onderzoeksbureau Daltix wees uit dat bijna drie kwart van de merkproducten bij Jumbo goedkoper zijn dan bij Colruyt, vandaag nog de goedkoopste in België. Het gemiddelde prijsverschil bedroeg elf procent.