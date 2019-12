Jumbo en Hema ontwikkelen gezamenlijk winkelconcept HR

17 december 2019

09u35

Bron: Belga 0 Consument De Nederlandse winkelketens Jumbo en Hema gaan in Nederland en België samenwerken. Als onderdeel van het akkoord neemt supermarktketen Jumbo 17 Hema-winkels over in grote steden in Nederland en België.

Dat beide ketens gaan samenwerken was al eerder bekend, maar nu zijn meer details vrijgegeven. Zo zullen Jumbo en Hema in zes stations een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen, waarbij Jumbo de voeding voor zijn rekening neemt. Stapsgewijs gaan alle Jumbo-supermarkten in Nederland en België artikelen van Hema verkopen. Financiële details van de deal worden niet vrijgegeven.

De Nederlandse supermarktketen Jumbo landde dit jaar in België met drie winkels, volgend jaar plant de op één na grootste supermarktwereld van Nederland nog 12 tot 15 nieuwe vestigingen in Vlaanderen. Op termijn ziet Jumbo ruimte voor honderd winkels in Vlaanderen. Hema is al langer actief in ons land.

VIDEO: Test-Aankoop ziet prijzenoorlog door komst Jumbo

VIDEO: Eerste Jumbo-winkel in ons land is open