Je wisselgeld? Het mag iets meer zijn!

20 november 2018

11u55

Bron: KBC Groep 0

“Mag het ietsje meer zijn?” Waarom zou je het bedrag op je kassaticket in de winkel niet afronden naar boven? Niet om de winkelier een extraatje toe te stoppen, maar om bij elke aankoop ook enkele centjes te laten afvloeien naar een ‘glazen bokaal op de kast’ . Onderzoek leert dat je op deze manier, in een jaar tijd, zonder dat je het voelt, gemakkelijk een reserve opbouwt van 150 à 200 euro die je bovendien aan het werk kunt zetten met het oog op een mooi rendement.

Via de formule ‘Beleggen met je wisselgeld’ van KBC wordt iedere betaling op je rekening automatisch afgerond naar de volgende euro. Per schijf van 10 euro die je zo via je wisselgeld accumuleert, wordt deze geïnvesteerd in een dynamisch strategiefonds van de bank. Je hoeft zelf niets te doen terwijl er geleidelijk en gespreid in de tijd een slimme belegging wordt opgebouwd.

Het principe is eenvoudig. In plaats van bij de bakker 16,72 euro te betalen, laat je 17,00 euro van je zichtrekening gaan: 16,72 euro voor de aankoop van uw brood en gebak en 0,28 euro die automatisch naar de ‘glazen bokaal’ gaat. De bedragen zijn zo klein dat je er amper iets van merkt. Je hoeft je levensstijl dus niet aan te passen en er geen extra moeite voor te doen.

Onderzoek leert dat mensen gemiddeld zo’n 40 transacties per maand doen. Ronden ze daarbij de betalingen af naar boven, dan halen ze zonder veel inspanning op jaarbasis een spaarbedrag van 150 à 200 euro.

Die werkwijze maakt ook komaf met de veelgehoorde opmerking dat je grote bedragen moet bezitten om te kunnen beleggen. Het kan al met hele beperkte bedragen en zonder dat je het voelt.

Er kan op elk moment uit deze formule worden gestapt en is er even een moeilijkere periode, dan druk je gewoon de pauzeknop in. En als je rekening onder nul gaat, stopt KBC meteen met het afronden naar boven.

Starten en opvolgen doe je heel eenvoudig in KBC Mobile op je smartphone. Aan de beleggingsformule is dan ook zo goed als geen administratie verbonden. Meer info vind je hier!