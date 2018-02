Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud Je kind is ziek. Wanneer wil de school een doktersbriefje? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

28 februari 2018

10u28 0

Hoofdpijn, krampen, koorts, een lopende neus of diarree? Dan houd je zoon- of dochterlief beter thuis van school, om uit te zieken. Maar hoe zat dat ook alweer met die doktersbriefjes? Wanneer hoeft het niet? Wanneer moet het wel? We zetten het op een rijtje.

Je kind is ziek. Wat nu?

Verwittig de school ’s morgens – een telefoontje is een kleine moeite. Geef je kind een schriftelijke verantwoording mee wanneer het terug naar school gaat. Voor een korte afwezigheid (zie verder) volstaat een ‘ziektebriefje’ van mama of papa. Een e-mail sturen mag ook, liefst via het digitaal schoolplatform Smartschool.

Wanneer heb je geen doktersbriefje nodig?

Als je kind niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is, volstaat zo’n ziektebriefje of -mail van de ouders. Dit mag je 4 keer per jaar doen.

Wanneer heb je wel een doktersbriefje nodig?

Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is, moet de dokter een medisch attest schrijven. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag tellen dus samen als 4 ziektedagen. Je hebt ook een doktersattest nodig als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een verklaring van de ouders, ook al duurde dat telkens maar 1, 2 of 3 dagen.

Het medisch attest bezorg je ten laatste op de dag dat je kind weer naar school gaat. Opsturen met de post of inscannen en doormailen mag ook.

Wat als je kind ziek wordt tijdens de les?

De school maakt twee keer per dag een aanwezigheidslijst: in de voormiddag en in de namiddag. Als je kind al op die lijst staat en dan naar huis gaat, is er geen ziektebriefje nodig. Was de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld, dan moet zo’n briefje wel.

Wat als je kind ziek wordt tijdens de examens?

In de lagere school gelden de normale regels (zie hierboven). In de middelbare school heb je tijdens de examens wel altijd een medisch attest van de dokter nodig. Een ziektebriefje van de ouders volstaat niet.

Wat als je kind terugkerende gezondheidsklachten heeft?

Migraine, buikpijn van de regels…: sommige kinderen hebben gezondheidsklachten die regelmatig terugkregen. Anderen zijn meerdere keren afwezig voor een medische behandeling. Dan is één medisch attest meestal voldoende, liefst in samenspraak met de arts van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Wat als je kind de lessen LO niet kan volgen?

Kan je kind om medische redenen niet aan bepaalde sportoefeningen deelnemen? Dan moet de huisarts een ‘medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school’ meegeven.

Hoe zit het met afwezigheden net voor of na de vakantie?

Op een bepaald moment was een doktersbriefje ook verplicht wanneer je kind afwezig was in de week voor of na een schoolvakantie. De vorige minister van Onderwijs, Pascal Smet, voerde deze regel in om ‘luxeverzuim’ tegen te gaan: kinderen die voor het rapport al op reis vertrokken. De huidige minister van Onderwijs, Hilde Crevits, voerde deze maatregel vorig schooljaar weer af. Vandaag gelden dus dezelfde regels als in de rest van het schooljaar. Wil je je kind om persoonlijke redenen thuishouden, dan kan je daarvoor toestemming vragen aan de directie.

Word je gestraft als je deze regels niet volgt?

Als je geen ziektebriefje of medisch attest bezorgt, moet de school dit registreren als een ‘ongewettigde afwezigheid’. Grote gevolgen heeft dit niet meteen.

Afwezigheden worden wel een probleem als het overslaat in herhaald spijbelgedrag. Dan zal de school ingrijpen en het CLB inschakelen voor begeleiding. Is een kind 30 of meer halve dagen ongewettigd afwezig, dan kan de overheid zelfs een uitbetaalde schooltoelage terugvorderen.

Soms kunnen je kinderen langdurig niet naar school en dan maak je je zorgen. VIVAY steunt je in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurance biedt sinds kort een kindzorgverzekering aan, voor als je kind (tot 18 jaar) minstens 21 opeenvolgende dagen niet naar school of naar de kinderopvang kan. Meer weten? Klik hier.

Dit gaat om de Kindzorgverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig is geweest op zijn normale opvangplaats of school. Deze afwezigheid moet bewezen worden met een medisch getuigschrift. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. elke afwezigheid van meer dan 21 opeenvolgende dagen zonder medisch getuigschrift; het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. De algemene voorwaarden en informatiedocument over verzekeringsproducten zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.