Je kan tegenvallende kleren binnenkort meteen terugsturen: bpost installeert pashokje in postkantoor TT

05 oktober 2018

11u26

Bron: Belga 11 Consument In Gent wordt in een nieuw postkantoor een pashokje geïnstalleerd. Bpost wil klanten zo de mogelijkheid bieden tegenvallende kledingstukken meteen terug te sturen: een klantvriendelijke oplossing voor een groeimarkt waarop het postbedrijf wil inzetten.

In Gent verhuist het postkantoor naast de Oude Dokken naar de Nieuwevaart. Het wordt een modern gebouw met een zogenaamde 'check &send'- zone. Bpost experimenteerde vorig jaar ook al eens tijdelijk met een pashokje vlakbij een Gents postkantoor. "De reacties waren zo goed, dat we besloten plaats te voorzien in het nieuwe postkantoor dat we toen aan het uittekenen waren", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Toch is het niet de bedoeling dat in andere postkantoren systematisch pashokjes worden geïnstalleerd. Wanneer nieuwe locaties worden ingericht zal bpost wel steeds onderzoeken of het kan. Het zal steeds afhankelijk zijn van de lokale specificiteit en wordt gezien als een bijkomstigheid.