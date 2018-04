Je kan deze nacht niet met de bankkaart betalen Tessa Rens

15 april 2018

23u01

Bron: VTM NIEUWS 0 Consument Het is vanaf middernacht tot 4.30 uur in de ochtend niet mogelijk om elektronische betalingen uit te voeren met Bancontact of met internationale kaarten, zoals met Maestro of Mastercard. Reden daarvoor is een upgrade van het netwerk van Worldline, de beheerder van de elektronische betaaldiensten.

Je zal dus niet kunnen betalen met de kaart in fysieke winkels, via webshops en in tankstations. Ook afhalingen aan geldautomaten zullen niet mogelijk zijn.

De upgrade moet volgens Woldline de continuïteit van de dienstverlening verzekeren, een optimale werking garanderen en het serviceniveau permanent verbeteren.