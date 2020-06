Je huis afkoelen: welke airco’s bestaan er en hoeveel betaal je ervoor?

De warme lente en het vooruitzicht op een zomer in eigen kot stuwen de vraag naar airco’s de hoogte in. Zowel de mobiele toestellen, die je in de elektrozaken vindt, als de vaste split aircosystemen, die je door een installateur laat plaatsen, wisselen dezer dagen vlot van eigenaar. Dit moet je weten voor je er zelf een aanschaft.

De rush op airco’s is een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar deze lente is de interesse uitzonderlijk hoog. Johan Raes, die zich in 1996 in koeltechnieken specialiseerde en intussen 18 installateurs in dienst heeft, zag zijn verkoopcijfers in de voorbije maanden met 30 à 40 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. “En dan moet je weten dat 2019 ook al een heel goed jaar was. Mijn orderboekje zit momenteel al vol tot in september. Van mijn collega’s uit de buurt hoor ik hetzelfde. Het is nauwelijks te volgen.”

Velen investeren nu liever in hun eigen huis dan in een buitenlandse reis Nik Van Baelen (Cairox Belgium)

Airco is geen luxe meer

Dat mensen de hete zomer van 2019 niet vergeten zijn, speelt waarschijnlijk mee. Maar ook de coronacrisis verklaart waarom er zo’n stijging is. “Velen investeren nu liever in hun eigen huis dan in een buitenlandse reis”, stelt Nik Van Baelen, accountmanager bij Fujitsu-airco-invoerder Cairox Belgium en zelf ook koeltechnieker van opleiding. “Daarbij komt dat mensen airco niet langer als een luxeproduct aanzien. Ze zijn het gewoon vanop het werk of in de auto om koel te zitten. Wie airco voorziet in de vorm van een warmtepomp kan er in de koude maanden bovendien ook zijn huis mee verwarmen. In nieuwbouwwoningen is dat hoe langer hoe meer de norm, vaak in combinatie met zonnepanelen.”

Mobiele airco = snelle oplossing

Airco’s bestaan in allerlei maten, vormen en prijsklassen. De keuze hangt in belangrijke mate af van de plaats en de frequentie waarmee je het toestel wenst te gebruiken. Een mobiel toestel, dat je van kamer kunt veranderen – bijvoorbeeld van de woonkamer naar de babykamer –, is handig als je snel een oplossing wil. Je koopt je toestel aan en kunt het meteen in gebruik nemen, zonder tussenkomst van een installateur. Je hebt alleen een stopcontact nodig en een plek bij het raam om de warme lucht via een afvoerslang naar buiten te brengen.

Wat de prijs van een mobiel toestel betreft kun je stellen: hoe duurder, hoe groter het koelvermogen en hoe groter de oppervlakte die je kunt koelen

Dat laatste is meteen ook het grootste nadeel: je rendement is lager, want door de opening van het raam komt er altijd wat warme lucht terug naar binnen. Het snorrende geluid dat zo’n mobiel toestel produceert, moet je er eveneens bij nemen. Wat de prijs betreft kun je stellen: hoe duurder, hoe groter het koelvermogen en hoe groter de oppervlakte die je kunt koelen. Minimumprijs ligt rond de 300 euro (inclusief 21 procent btw).

Werkt als een koelkast

Voor een meer structurele oplossing, zonder rendementsverlies, moet je denken in de richting van een splitmodel, waarbij het ene deel van de airco aan de binnenkant en het andere aan de buitenkant van je huis wordt geïnstalleerd. “De werking kan je vergelijken met een koelkast”, zegt Johan Raes. “Het buitentoestel laat de warmte weg, het binnentoestel koelt de lucht af.” De plaatsing van een dergelijk toestel moet door een erkend installateur gebeuren. Dat heeft te maken met het koelgas dat in het toestel aanwezig is en het mogelijk schadelijke effect ervan op het milieu.

Om te bepalen welk toestel in jouw huis het meest aangewezen is, zal de installateur willen weten welke ruimtes je precies wil koelen. Gaat het alleen om de leefruimte of ook om de slaapkamers? “Eén kamer is qua montage uiteraard het eenvoudigst”, zegt Nik Van Baelen. “De afstand tussen de beide units is in dat geval beperkt.” Ook de vormgeving van de ruimte speelt mee in de beslissing. “Kan de airco achter een valse wand geïnstalleerd worden? Staat het toestel ver genoeg van het bed? Het is uiteraard niet de bedoeling dat de airco recht op het gezicht blaast.”

Om te vermijden dat je airco een broeihaard van bacteriën wordt, is het nodig om ze regelmatig proper te maken Nik Van Baelen

1.500 euro voor 1 kamer

De prijs dan. De algemene regel is: hoe meer kamers je wil koelen, hoe meer leidingen er zullen nodig zijn en hoe meer je zult betalen. “Voor een airco in één slaapkamer moet je rekenen op ongeveer 1.500 euro, inclusief plaatsing”, zegt Johan Raes. “Daar komt nog 21 procent btw bij, 6 procent wanneer de woning ouder is dan tien jaar. Wie ook in de woonkamer en verschillende extra slaapkamers airco wil, zal in totaal algauw op 7.500 à 10.000 euro uitkomen.” De elektriciteitskosten voor het gebruik van de airco schat de installateur op 2 à 3 euro per dag.

Filters meerdere keren per jaar reinigen

Tot slot, voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk om de filters van de airco meerdere keren per jaar te reinigen. “Als je lucht koelt, komt er vocht vrij”, verklaart Nik Van Baelen. “Aan je toestel kunnen met andere woorden stof en andere deeltjes blijven kleven. Om te vermijden dat je airco een broeihaard van bacteriën wordt, is het nodig om ze regelmatig proper te maken.” De levensduur van een airco ligt volgens de twee vakmannen op 15 à 20 jaar.

