Je hebt 10.000 euro spaargeld en je kan het een jaar missen. Dit zijn je opties Kurt Deman

17 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Stel: je beschikt over 10.000 euro die je exact één jaar kan missen. Zijn er opties om dat geld – al was het maar een beetje – te laten renderen? We zochten het voor je uit*.

Wie zijn geld vandaag voor korte tijd opzij zet, moet vrede nemen met een lage rente. Bovendien holt de inflatie de opbrengst ook nog eens uit. Om dat zo veel mogelijk te beperken, doe je er dus goed aan om een maximaal rendement na te streven. De bankensector biedt daartoe drie courante producten aan.

Optie 1: spaarrekening

Een spaarrekening levert je zowel een basisrente als getrouwheidspremie op. De getrouwheidspremie ontvang je enkel wanneer je jouw geld een jaar lang op je spaarrekening laat staan. De eerste schijf van 960 euro intresten per persoon is vrijgesteld van roerende voorheffing. De interest was op 1 september 2018 het hoogst bij Deutsche Bank en Beobank. Het DB Saving Plan van Deutsche Bank biedt een basisrente van 0,90% en een getrouwheidspremie van 0,30%, terwijl de Step Up spaarrekening van Beobank je verzekert van 0,20% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie. Maar, een belangrijke beperking is dat je bij die banken maandelijks maar maximaal 500 euro en 750 euro kunt storten met een doorlopende opdracht. Dat maakt beide formules dus ongeschikt voor ons uitgangspunt: 10.000 euro die je vanaf vandaag voor een jaar kan missen.

Beste optie : Santander Consumer Bank biedt met 0,65% (0,15% + 0,50%) het hoogste rendement. Winst: 65 euro.

Vergelijk hier de huidige rendementen van de spaarrekeningen

Optie 2: termijnrekening

Een termijnrekening heeft een vooraf vastgelegde looptijd, met een vastgelegde rentevoet. Anders dan bij een spaarrekening is je geld tijdens de looptijd niet beschikbaar. Een ander belangrijk verschil is dat de interesten belast worden aan een tarief van 30% roerende voorheffing. Hoe langer je het geld vastlegt, hoe hoger de rente.

Beste optie : de Maltese Izola Bank biedt een brutorendement van 0,85%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 0,60% nettorendement. Winst: 60 euro. Tweede in het rijtje is internetbank MeDirect met een bruto-intrest van 0,50% (netto 0,35%). Europabank biedt als derde nog 0,25% brutorente (netto: 0,18%).

Vergelijk hier de termijnrekeningen

Optie 3: kasbons

De kasbon was tot voor enkele jaren het beleggingsinstrument bij uitstek. Wie een geldsom lange tijd kon missen, kreeg daar een mooie intrestvoet voor. Vandaag is de populariteit van de kasbon sterk afgenomen. Toch bieden verschillende banken nog kasbons met verschillende looptijden aan, ook voor een jaar. De geafficheerde intrestvoet is meestal een bruto intrestvoet. Je moet er nog 30% roerende voorheffing van aftrekken om je nettorendement te berekenen.

Beste optie : CPH Bank presenteert de meest aantrekkelijke kasbon met een looptijd van een jaar. Met een minimum inleg van 250 euro ontvang je een bruto rendement van 0,10%, goed voor een netto intrest van 0,07%. Winst: 7 euro. Belfius Bank, Crelan CLASSIC en de vdk bank Spaarbon volgen met een bruto rendement van 0,05% (netto 0,04%).

Vergelijk hier de kasbons

Depositogarantiestelsel

Bovenstaande spaarformules vallen onder het depositogarantiestelsel. Je geniet op het totaal van de sommen (spaarrekening, termijnrekeningen en kasbons) een bescherming van 100.000 euro (Belgische garantie) per persoon per bankinstelling. Goed om weten: Izola Bank valt onder het depositogarantiestelsel van Malta. Bij een faling van de bank voorziet dat stelsel eveneens in een waarborg tot 100.000 euro per persoon.

* Dit artikel baseert zich op de geafficheerde tarieven van 1 september 2018.

Lees ook:

BNP Paribas Fortis en Fintro zetten het mes in de spaarrentes

Europa stelt Europees depositogarantiesysteem voor

AXA Bank verlaagt rente op spaarrekeningen

Bron: spaargids.be