Je hebt 10.000 euro en je kan het tien jaar missen: dit zijn je opties

19 november 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Hoe langer je je spaarcenten onaangeroerd laat, hoe hoger het rendement. Wat als je bijvoorbeeld 10.000 euro gedurende tien jaar kan missen? We namen de diverse spaaropties* onder de loep.

1. Spaarrekening

Maximale winst na tien jaar: 824,60 euro*

Op een spaarrekening kan je op elk moment geld storten en terug afhalen. Je ontvangt naast een basisrente ook een getrouwheidspremie, als beloning voor uw spaarijver. Die laatste krijg je wel enkel zodra je centen een jaar onaangeroerd op de rekening blijven staan. De eerste schijf van 960 euro intrest per persoon is ook vrijgesteld van roerende voorheffing.

Beste opties

Het hoogste rendement zit momenteel bij de Beobank Step Up Spaarrekening(basisrente 0,20%, getrouwheidspremie 1,00%). Helaas mag je er maar maximum 750 euro per maand sparen: die rekening komt dus niet in aanmerking voor ons testscenario. Santander Consumer Bank dan, die met de Vision+ plus Spaarrekening een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,65% afficheert en ons zo de hoogste opbrengst biedt. Een decennium sparen resulteert daar in 824,60 euro interest. Runner-up CKV (0,10% + 0,40%) verzekert u van een rendement van 509,57 euro, op de voet gevolgd door Banca Monte Pashi Belgo, met 509,34 euro (0,05% + 0,45%).

2. Kasbon

Maximale winst na tien jaar: 872 euro

De kasbon boette de laatste jaren aan populariteit in. Je vindt ze dus niet vaak meer aan een looptijd van tien jaar. Interessant is wel dat de intrestvoet die de bank je bij de aankoop toekent voor de hele looptijd geldig blijft.

Beste opties

Belfius Bank garandeert momenteel een brutorendement van 1,20% (0,84% netto) of 872 euro interest na tien jaar. Op de tweede plaats volgt Deutsche Bank met 787 euro interest (1,08% bruto, 076% netto).

3. Termijnrekening

Maximale winst na tien jaar: 1.977 euro

Een termijnrekening - de term verraadt het al - dient om je geld voor een bepaalde periode vast te zetten bij de bank. Ook hier blijft de intrestvoet ongewijzigd tijdens de looptijd, en geldt een roerende voorheffing van 30%.

Beste opties

Een termijnrekening van tien jaar bij de Maltese Izola Bank is goed voor een intrest van 2,60% bruto (1,82% netto). Na een decennium heeft jouw 10.000 euro dus 1.977 euro intrest in het laatje gebracht. CKV klokt af op 1,70% bruto ( 1,19% netto), goed voor 1.256 euro opbrengst na tien jaar. Rabobank.be vervolledigt het podium met 1,30% bruto (0,91% netto). De bank keert na tien jaar 948 euro intrest uit.

* Het artikel vertrekt van de geafficheerde tarieven op 6 november 2018.

* Uiteraard kan de bank de rentevoet wijzigen in de loop van tien jaar. Dit bedrag is een pure projectie.

