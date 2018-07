Je energiefactuur doorgelicht: hiervoor betaal je maandelijks Kurt Deman

24 juli 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Een energiefactuur bestaat uit diverse elementen. Als consument valt het niet mee om daarbij door de bomen het bos te zien. We ontleden jouw energiefactuur, zodat je zelf kan vaststellen welke info belangrijk is.

Uw energiefactuur bestaat uit vier onderdelen: energie, netkosten, heffingen en btw. De energieprijs is het enige onderdeel dat concurrentie mogelijk maakt. De netkosten, heffingen en btw liggen vast. Daar kan je dus al niet over onderhandelen. Verschillende partners hebben een aandeel in de prijs van je energie: de energieleverancier, de distributienetbeheerder, Elia, Fluxys en de federale en regionale overheden.

De energieprijs

De energieprijs wordt uitgedrukt in prijs per kilowattuur (kWh). Sinds de liberalisering van de energiemarkt mag je zelf je leverancier kiezen. Dat doen veel Belgen intussen ook, en terecht, want veranderen van energieleverancier kan je een forse besparing opleveren. Gelukkig lukt dat in ons land behoorlijk vlotjes; een opzegtermijn van een maand is ongeveer het enige waarmee je moet rekening houden.

Vast versus variabel

Wie voor een vaste prijs kiest, betaalt hetzelfde bedrag gedurende de hele looptijd van het contract. Bij een variabel energietarief profiteer je ervan als de energieprijs daalt. Stijgen de prijzen, dan moet je meer betalen.

Netkosten of distributienettarieven

De nettarieven omvatten de kosten die je betaalt voor het transport en de distributie van energie tot je woning of bedrijf. Onder meer het kostenplaatje voor de aanleg, het onderhoud en de uitbreiding van elektriciteitskabels en aardgasleidingen maken er deel van uit. Een ander deel van de distributiekosten is bestemd voor de opdrachten die de overheid oplegt op het vlak van milieu, zoals het bekostigen van de groenestroomcertificaten.

Daarnaast vloeit er ook een bedrag richting sociale dienstverlening, zoals het onderhoud van straatverlichting. Zo komt het dat de netkosten tot 30% van je totale energiefactuur bedragen. De distributienettarieven zijn berekend op basis van jouw verbruik. Ze zijn dezelfde voor elke energieleverancier en afhankelijk van de distributienetbeheerder die je woonplaats bedient. Het is niet mogelijk om van distributienetbeheerder te veranderen.

Heffingen

Op de energiefactuur vind je diverse heffingen, zoals de energiebijdrage, de federale bijdrage, de bijdrage aan het Energiefonds (enkel in Vlaanderen) en de federale ‘toeslag beschermde klanten’ voor aardgas. In Vlaanderen zit de toepassing van de vennootschapsbelasting verwerkt in de distributienettarieven. In Brussel en Wallonië is ze vermeld onder ‘overige heffingen’. In Wallonië bevat de factuur ook een vergoeding voor de aansluiting op het elektriciteits- en aardgasnet.

Btw

Op alle componenten is het btw-tarief van 21% van toepassing. Enkel de federale bijdrage, de heffing voor het Energiefonds (Vlaanderen) en de aansluitingsvergoeding (Waalse Gewest) zijn niet aan btw onderworpen. De btw voor professionele klanten is te recupereren en wordt bijgevolg niet vermeld.

Besluit

Uw energiefactuur oogt misschien vrij complex, maar eigenlijk moet je enkel op de energieprijs focussen. Dat is dan ook de enige component die je zelf kan kiezen en waarop je kan besparen.

