Je bent een huurder? Dan hebben we goed nieuws en slecht nieuws!

13u49 2 Shutterstock Woord van de wet. Consument Huurders moeten binnenkort een hogere huurwaarborg ophoesten. Ze worden wel beter beschermd tegen verhogingen van de huurprijs.

Hogere waarborg

De absolute blikvanger (en grootste twistappel)in de nieuwe huurwetgeving is de veranderde regeling voor de huurwaarborg. Die zal voortaan geen twee, maar wel drie maanden huurgeld bedragen. Als je huur 500 euro per maand bedraagt, moet je dus 1.500 euro klaar hebben voor de waarborg, met daarbovenop je eerste maand huur. Vroeger was dat ‘maar’ 1.000 euro. De hogere waarborg is in het belang van de verhuurder: als de huurder veel schade in de woning veroorzaakt, kan die rekenen op een hogere vergoeding.

Belangenorganisaties voor huurders hebben kritiek op de nieuwe regeling. Niet iedereen heeft immers zoveel geld op zijn spaarboekje staan. Voor financieel zwakkere huurders wordt er wel een nieuwe renteloze én anonieme huurwaarborglening gelanceerd. Die komt bovenop de al bestaande OCMW-waarborgregeling. Bij de nieuwe huurwaarborglening moet de huurder slechts 10 procent van de waarborg zelf inbrengen. De rest kan hij anoniem lenen bij de Vlaamse overheid. De verhuurder komt de herkomst van het geld niet te weten. De praktijk leert immers dat nogal wat verhuurders huurders met een OCMW-waarborg weigeren.

Huurprijs ligt vast

Er is ook goed nieuws voor de huurders. Volgens de nieuwe wetgeving kan de huurprijs tijdens de huurovereenkomst niet zomaar verhoogd worden, op de normale indexverhogingen na. Wil een verhuurder de huurprijs toch optrekken, dan moet hij hiervoor eerst een aantal energiebesparende investeringen doen in de woning.

Die medaille heeft ook een keerzijde voor de huurder: als de verhuurder zijn pand grondig wil renoveren, wordt het eenvoudiger om het huurcontract op te zeggen.

Woonzekerheid en wooncomfort

Ander goed nieuws voor de huurders: de woonzekerheid vergroot. Elke huurovereenkomst geldt in principe automatisch voor negen jaar. Een huurovereenkomst van korte duur blijft mogelijk, maar kan voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder. Een verhuurde woning zal voortaan ook uitdrukkelijk moeten voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden. De huurder kan dan zelfs een terugbetaling vragen van de al betaalde huurgelden.











