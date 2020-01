JBC laat pakjes voortaan retourneren door pendelaars SVM

07 januari 2020

09u44

Bron: Belga 0 Consument Modeketen JBC laat zijn pakjes voortaan retourneren door pendelaars. Het bedrijf gaat daarvoor in zee met de Luikse start-up Hytchers.

Klanten die online een bestelling hebben geplaatst, maar die willen retourneren kunnen voortaan terecht in een JBC-winkel of bij Hytchers. Die start-up werkt met pendelende automobilisten, die pakjes vervoeren en leveren die op hun pendelroute liggen. In ruil krijgen die pendelaars aankoopbonnen.

Concreet moeten klanten hun retourpakketje aankondigen op het online platform van Hytchers en afgeven in een centraal inzamelpunt. Een pendelaar levert het pakje af in een ander inzamelpunt bij de bestemming.