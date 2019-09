Jägermeister lanceert nieuw drankje met koffiesmaak HR

09 september 2019

14u45 8 Consument De populaire kruidenlikeur Jägermeister brengt binnenkort een nieuwe variant op de markt: de Jägermeister Cold Brew Coffee, met de smaak van koffie en een vleugje cacao.

De kruidenlikeur, die gemaakt wordt in Duitsland, is populair in het uitgaansleven en bij wintersporters tijdens de après-ski - of bij sommigen zelfs tijdens het skiën. Het originele drankje bestaat uit 56 soorten kruiden, bloesems en vruchten. In deze variant komen daar Arabica koffiebonen en een vleugje cacao bij.

“De nieuwe variant drink je best ijskoud”, laat het merk weten. “Zet de fles in de diepvriezer en schudt er hevig mee vooraleer je een shotje serveert.” Het zou ideaal zijn voor wie een stevige opkikker nodig heeft. Het drankje heeft een alcoholpercentage van 33%, iets minder dan de originele kruidenlikeur.