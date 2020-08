Jacuzzi kopen? Hier moet je rekening mee houden

Tijdens de coronacrisis zijn niet alleen meer zwembaden verkocht, ook de verkoop van jacuzzi’s steeg naar een ongeëvenaard hoogtepunt. Plezier en relaxatie verzekerd dus voor heel wat landgenoten. Toch bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de kostprijs, het onderhoud en de netheid ervan. Waarom ga je er bijvoorbeeld beter niet zomaar met zwemkleding in? Jeffrey Veys, uitbater van Swim-Fun, legt uit.

Consument Tijdens de coronacrisis zijn niet alleen meer zwembaden verkocht, ook de verkoop van jacuzzi’s steeg naar een ongeëvenaard hoogtepunt. Plezier en relaxatie verzekerd dus voor heel wat landgenoten. Toch bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de kostprijs, het onderhoud en de netheid ervan. Waarom ga je er bijvoorbeeld beter niet zomaar met zwemkleding in? Jeffrey Veys, uitbater van Swim-Fun, legt uit.

De vraag naar zwembaden en jacuzzi’s is tijdens de coronacrisis aanzienlijk gestegen. Zo ook bij Jeffrey Veys, uitbater van Swim-Fun en lid van de Belgium Swimming Pool Association (BSpa). De zwembad- en jacuzzibouwer beleeft wellicht één van de meest drukke periodes in zijn carrière. “Door de grote vraag loop ik achter op schema”, zegt hij. “Het installeren van een jacuzzi is minder ingrijpend dan een zwembad. Ze hebben, behalve de opbouw, alleen elektriciteit en een tuinslang nodig. Daardoor hebben we er veel snel kunnen opleveren.”

Het verschil in prijs hangt in de eerste plaats af van het type en de afwerkingsgraad Jeffrey Veys, uitbater van Swim-Fun

“Snel boven de 10.000 euro”

Tegenwoordig bestaan er duizend-en-een verschillende jacuzzi’s: van opblaasbare exemplaren tot all-in-one jacuzzi’s, volledig naar de wens van de klant. “Onze prijzen variëren tussen de 5.900 euro en 17.900 euro, inclusief btw”, zegt Veys. “Het verschil in prijs hangt in de eerste plaats af van het type en de afwerkingsgraad. Standaardjacuzzi’s werken meestal op een of twee pompen die zorgen voor de nodige massage en circulatie. Je regelt ze eenvoudig met een beperkt aantal jets. Afhankelijk van de wensen van de klant volstaat dat al. Als je op zoek bent naar een uitgebreider type, met de mogelijkheid om bepaalde zaken zoals massagestand, kleur en afwerking te personaliseren, kom je snel in een prijsklasse boven de 10.000 euro terecht.”

“Die jacuzzi’s zijn meestal uitgerust met drie, vier of vijf pompen, elk afzonderlijk voorzien van een kleinere circulatiepomp die energiezuiniger is. Ze bevatten een extra ontsmettingssysteem, zoals een uv-lamp en ozonator (een apparaat dat ozongas aanmaakt en zorgt voor de disinfectie van de jacuzzi, nvdr.). De duurdere reeksen beschikken over een aluminium in plaats van een houten frame. De afwerking van de buitenbekleding bestaat uit aluminium of trespa (kunststofplaten) als alternatief voor composiet. De displays zijn opgevat als aanraakschermen met meer instellingen. Tot slot is ook de isolatie dikker en uitgebreider dan het standaardgamma. En dikkere isolatie leidt tot minder energieverbruik.”

De hogere temperaturen maken dat trouwens een stuk lastiger, aangezien bacteriën zich dan op hun best voelen. De gevaarlijkste bacterie is legionella Jeffrey Veys, uitbater van Swim-Fun

Bacteriën

Jacuzzi’s staan synoniem voor plezier en relaxatie. Toch schuilen er ook gevaren in het onderhoud. “Het onderhouden van een jacuzzi is natuurlijk belangrijk. De hogere temperaturen maken dat trouwens een stuk lastiger, aangezien bacteriën zich dan op hun best voelen. De gevaarlijkste bacterie is legionella. Bij de installatie geven we altijd de nodige uitleg om problemen te voorkomen en de jacuzzi correct te onderhouden.” (zie lijst onderaan).

Daar zijn twee methodes voor. “De traditionele methode is de ph-regeling, door chloor toe te voegen. Daarnaast zijn er ook chloorvrije of -arme systemen. Net als bij een zwembad behoren eveneens automatische systemen tot de mogelijkheden. Ze garanderen een goed onderhoud met een minimum aan zorgen. Het onderhoud van een jacuzzi kost bij de traditionele methode (ph en chloor) 50 tot 100 euro per jaar. Voor chloorvrije of -arme systemen loopt dat snel op tot 300 à 400 euro per jaar.”

Do’s

1. Reinig de filters één keer per week of bij stilstand tweewekelijks. Haal de filters uit de jacuzzi en spoel ze met helder water. Indien nodig kan je een reinigingsspray gebruiken. Na verloop van tijd is de filter niet meer te reinigen. Vervang de filter dan gewoon. Bij gewoon gebruik volstaan vier tot zes filters per jaar.

2. Test het chloorgehalte en de zuurtegraad frequent. Dat kan met behulp van teststripjes. Voeg op basis van jouw meetresultaten de juiste chemicaliën toe. Overdosering leidt mogelijk tot schuimvorming. De zuurtegraad situeert zich idealiter tussen 7,2 à 7,6 ph. Het chloorniveau breng je op peil met chloorshock. Jacuzzi’s zijn tegenwoordig uitgerust met een reinigingssysteem op basis van zout. Zo hoef je slechts een keer om de vier maanden een cartouche te vervangen. Die reageert op het zout en zorgt voor de juiste chloorverhouding.

3. Wanneer de jacuzzi buitenstaat, moet je de cover van jouw jacuzzi tweewekelijks kuisen. Uitwerpselen van vogels bevatten bijvoorbeeld veel ammoniak en kunnen inbijten op de cover.

4. Neem een douche vooraleer je de jacuzzi instapt. Met een droge huid is het aangeraden om dat ook na de jacuzzisessie te doen. De grote boosdoener is vaak zwemkleding. Die zit veelal nog vol wasmiddelen en wasverzachters. Spoel die dus goed uit vooraleer je in de jacuzzi gaat.

5. Ventileer jouw jacuzzi. De dampen uit de spa zorgen vaak voor irritatie. Als de jacuzzi buiten staat, volstaat het om twee keer per week de jacuzzi vijftien minuten te openen. Staat die binnen, dan moet de omgeving goed geventileerd zijn om vochtproblemen te vermijden.

6. Ververs het water minimum een keer elke drie tot vier maanden. Dat is niet afhankelijk van hoeveel keer je de jacuzzi gebruikt. Water dat lang blijft staan, wordt muf en kan na een tijd vol zitten met dode bacteriën en uitgewerkte chemicaliën.

7. Reinig de leidingen. Dat kan bij het verversen van het water. Zo sla je twee vliegen in een klap.

Dont’s

1. Voeg geen chloor voor zwembaden toe aan een jacuzzi, die zorgt voor een veel te agressieve reactie.

2. Als je een open wonde hebt, vermijd je best de jacuzzi.

3. Neem geen jacuzzi boven de 42 graden. Zwangere vrouwen of mensen met fysieke problemen vragen best raad aan een bevoegd arts.

4. Zand of modder zijn te vermijden in de jacuzzi.

Lees ook:

Is een jacuzzi echt goed voor je gezondheid? Expert bekijkt de voor- en nadelen (+)

Zo vermijd je dat je het water uit je opzetzwembad vaak moet vervangen (+)

Waar is dat zwembadfeestje? Waterpret in eigen tuin hoeft niet duur te zijn (+)

Wil je zelf een jacuzzi kopen? Bekijk onze aanbieding in de HLN Shop.