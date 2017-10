Ja! Nee! Misschien! Hoe zit dat nu met die extra hormonen tijdens de menopauze? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Bijna vier op vijf vrouwen hebben last van de menopauze. Hormonensubstitutie-therapie (HST) zou veel symptomen verlichten. Na jarenlange verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders groeit er nu toch stilaan een consensus over wat mag en wat niet.

Extreme vermoeidheid, pijn aan spieren en gewrichten, nachtelijke zweetbuien, een libido onder het vriespunt: de menopauze laat zich op veel manieren voelen, en dat ‘spelletje’ kan jaren duren.

De val van een mirakelmiddel

Veel symptomen hebben te maken met het stilvallen van de hormoonproductie. HST (niet HogeSnelheidsTrein, maar Hormonensubstitutie-therapie) was jarenlang een populaire behandeling. Het idee was: vervang de weggevallen hormonen, en alles komt weer in orde. Tot het Amerikaanse Women’s Health Initiative in 2002 met een spraakmakende studie op de proppen kwam. HST zou de symptomen van de menopauze amper onderdrukken. Op de koop toe zou de behandeling het risico op hart- en vaataandoeningen en op borstkanker stevig de hoogte injagen. De studie kreeg meteen flink wat kritiek, maar veel artsen kozen sindsdien toch het zekere voor het onzekere. De populariteit van HST kreeg een stevige knauw.

Stijgende risico’s, maar ook positieve effecten

Vijftien jaar later is het verhaal genuanceerder. “Als de therapie oordeelkundig aangewend wordt, kan hormoonsubstitutie de levenskwaliteit van vrouwen met ernstige klachten in de menopauze aanzienlijk verbeteren,” klinkt het vandaag bij Kom Op Tegen Kanker. “Tegelijk kan dit soort behandeling in bepaalde gevallen wel degelijk tot een groter risico op borstkanker en baarmoederkanker leiden. Ook de kans op bloedklonters, hartaanvallen en beroertes stijgt lichtjes. Bovendien bemoeilijkt de inname van extra vrouwelijke hormonen ook het opsporen van borstkanker via een mammografie. Een regelmatige opvolging door uw arts is daarom absoluut noodzakelijk.”

Er zijn dus wel degelijk risico’s verbonden aan HST. Maar de therapie zou ook een aantal positieve medische effecten hebben. HST verkleint het risico op dikkedarmkanker en remt ook botontkalking af. Daardoor loop je minder kans op een heup- of polsbreuk.

Hoe hak je de knoop door?

Hoe weeg je al die voor- en nadelen nu tegen elkaar af? Overleg zeker met je arts. Veel hangt af van je eigen situatie. In bepaalde gevallen zijn extra hormonen een slecht idee. Vrouwen die eerder al af te rekenen hadden met borstkanker of baarmoederkanker, zullen de raad krijgen om zeker geen extra vrouwelijke hormonen te nemen. Die zouden de kanker immers opnieuw kunnen aanwakkeren. Tegelijk wordt de therapie best alleen voorgeschreven als de symptomen van de menopauze echt hinderlijk zijn in het dagelijkse leven. Zelfs in dat geval raden de meeste specialisten af om langer dan vijf jaar hormonen te slikken. Of te spuiten of te kleven, want de toediening kan op veel manieren gebeuren: via de mond (pillen), de huid (pleisters), de vagina (crèmes en gels)en zelfs via de neus (spray).