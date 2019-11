Leefmilieu Brussel Gesponsorde inhoud Is uw woning goed geïsoleerd? Diagnose via 5 indicatoren Advertorial van Leefmilieu Brussel

07 november 2019

08u00 0 Consument Hoe weet u of uw woning goed geïsoleerd is? De tips van Sophie Mersch, deskundige bij Hoe weet u of uw woning goed geïsoleerd is? De tips van Sophie Mersch, deskundige bij Homegrade , de gratis Brusselse advies- en begeleidingsdienst bestemd voor eigenaars en huurders die hun woning willen renoveren. Ze geeft 5 indicatoren van een slechte isolatie van uw woning.

1. Een stroom van koude lucht rond ramen en deuren (tuin, ingang, kelder).

“De kleine koude luchtstroom die men voelt wanneer men zijn hand tegen een raam houdt, kan gemakkelijk worden ontdekt. Vooraleer men isolatiewerken overweegt, volstaat het de zone tochtvrij te maken door ze af te dichten. In het algemeen moet de isolatie niet noodzakelijk de buitenwanden van een woning volgen. Ze moet het verwarmde volume volgen. Indien de kelder bijvoorbeeld niet wordt gebruikt als leefruimte is het belangrijk het plafond en de deur die uitmondt op de benedenverdieping te isoleren”.

2. Een maandelijkse energiefactuur van meer dan 150 euro

“Er wordt aangeraden eerst de distributieprijs te controleren die door de leverancier wordt voorgesteld. Infor GasElek helpt de Brusselaars de goedkoopste leverancier te vinden. Wat het verbruik betreft, zijn er enkele criteria die het mogelijk maken een redelijk gemiddelde op te stellen. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor een huis met twee gevels bijvoorbeeld:

- indien het om een oud en niet-gerenoveerd huis gaat, is een verbruik van 200 Kwh/m2 per jaar normaal;

- indien het om een oud huis gaat dat een beetje gerenoveerd is, is 150 Kwh/ m2 normaal;

- indien het om een goed gerenoveerd huis gaat, is 100 Kwh/ m2 normaal;

- indien het om een recent en goed gerenoveerd huis gaat, is 50 Kwh/ m2 normaal.”

3. Koude muren in de winter en warm in de zomer

“Een dergelijke vaststelling betekent dat de muren niet geïsoleerd zijn. Het gaat er dus om het deel te bepalen dat meer moet worden geïsoleerd, namelijk het dak. Twee elementen maken het mogelijk een evaluatie te maken:

- de vorming van “wolken” (of een verandering van de verfkleur) op het plafond dat de structuur van het dak aangeeft. Ze getuigen van een gebrek aan isolatie van het dak.

- de thermografische kaart van Leefmilieu Brussel bevat een infrarood luchtfoto die de warmte die door de Brusselse daken wordt afgegeven weergeeft. Vul uw adres in en controleer de kleur van uw dak: van blauw tot rood indien het niet goed geïsoleerd is.”

4. Ruimtes die snel afkoelen of tijd nodig hebben om op te warmen

“De inertie is de capaciteit van een ruimte om de warmte te bewaren. Indien een ruimte slecht geïsoleerd is, ontsnapt de warmte sneller. Indien het om een ruimte gaat die gericht wordt gebruikt, is het beter om een klassieke verwarming te installeren die snel opwarmt in plaats van vloerverwarming bijvoorbeeld. Het is onze taak de levenswijze van de bewoners van het huis goed te begrijpen om ze beter te kunnen adviseren vooraleer ze werkzaamheden aanvangen.”

5. Zwarte sporen op de muren en in de hoeken.

“Het gebrek aan isolatie van een ruimte wordt ook ontdekt door de ontwikkeling van schimmels, zwarte sporen vooral in de hoeken waar er thermische bruggen zijn (wanneer een deel van de externe structuur van de woning de isolatie onderbreekt). Een ruimte kan goed geïsoleerd, maar slecht verlucht zijn, wat het ontstaan van schimmels bevordert. Hoe meer men isoleert, hoe meer men moet verluchten.”

Nood aan een energiediagnose van uw woning of begeleiding voor uw renovatiewerken? De vzw Homegrade biedt gratis diensten aan voor Brusselse eigenaars en huurders. Afspraak op het infopunt met of zonder afspraak (Queteletplein 7, 1210 Brussel) van dinsdag tot vrijdag van 10h tot 17h en op zaterdag van 14h tot 17h. Contact: 1810 - info@homegrade.brussels.

