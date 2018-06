Is uw kredietkaart haar geld wel waard? Johan Van Geyte

11 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een kredietkaart biedt veel mogelijkheden. U kan er wereldwijd op meer dan 30 miljoen locaties mee betalen, u kan er zowel in het binnen- als buitenland geld mee afhalen, u kan er een hotel of een huurauto mee reserveren. U krijgt al die uitgaven dan ook nog eens opgelijst in een handig overzicht en betaalt slechts eenmaal per maand. Maar hoe kiest u nu de kredietkaart die het best bij u past? En op welke kleine lettertjes in het contract moet u letten?

Ruime keuze

Belgische bankklanten hebben de keuze uit tientallen kredietkaarten, met Visa en MasterCard in de hoofdrol. Spaargids lijstte er alvast 75 op. Enkele voorbeelden:

Prijs

Een aantal kredietkaarten zijn gratis, voor andere betaalt u. De duurste in ons overzicht is de Platinum MasterCard van Belfius. Die kost jaarlijks 204 euro. Vaak krijgt u de kaarten ook als een onderdeel in een pakket van bankdiensten, waarvoor u een bedrag per maand of trimester betaalt.

TIP: hier kan u de kostprijs van diverse kredietkaarten vergelijken. U krijgt dan meteen ook een overzicht van de diensten die erbij geboden worden.

Standaardlimiet

Een kredietkaart heeft een maximumbedrag dat u maandelijks mag uitgeven. Het is meestal standaard ingesteld, al kan u natuurlijk aan uw bank vragen om dit te verhogen of te verlagen.

Gebruikskosten

Een betaling met uw kredietkaart is in de eurozone meestal gratis. Buiten de eurozone moet u rekening houden met de verrekening van wisselkosten.

Geld afhalen aan de automaat met een kredietkaart is dan weer duur. In de eurozone - en dus ook in België - kost het gebruik van een KBC-kredietkaart 1% van het afgehaalde bedrag, met een minimum van 5 euro aan kosten. Bij Belfius is dat zelfs 5 euro plús 1% van het afgehaalde bedrag. Wie 100 euro afhaalt, kijkt dus op 6% kosten. Opnieuw: buiten de eurozone moet u daarnaast ook rekening houden met wisselkosten.

TIP: Moet u binnenkort geld afhalen met uw kredietkaart? Hier berekent u exact wat dat u kost.

Gespreid betalen

Veel kredietkaarten bieden de mogelijkheid van gespreide betaling. U betaalt dan maandelijks slechts een deel van het uitstaande bedrag, het restsaldo wordt overgeheveld naar de maand nadien. Handig, maar ook peperduur: de tarieven schommelen tussen 10% tot 12,5%. De meeste Belgen betalen hun afrekening dan ook meteen volledig af.

Verzekeringen

Aan gratis kredietkaarten zijn geen extra verzekeringen gekoppeld. Uitzondering op deze regel is de Visa Classic van Keytrade Bank. Die biedt u een aankoopverzekering, die u schadeloos stelt als u online bestelde producten binnen de 90 dagen na het afschrijven van uw kaart niet ontving.

Deze kredietkaart is wel enkel gratis voor het eerste jaar. Daarna blijft ze enkel gratis als u het voorgaande jaar minstens twaalf transacties met de kaart uitvoerde.

Kredietkaarten waarvoor u een bijdrage betaalt, bieden in ruil meestal wel een verzekeringspakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- een aankoopverzekering, die u schadeloos stelt als u de betaalde producten niet ontvangt en/of om een verlengde garantietermijn op de aangekochte producten;

- een reisannulatieverzekering;

- reisverzekeringen (schadeloosstelling bij vertraging van de vlucht of bagageverlies);

- bijstandsverzekeringen op reis en thuis.

Hoe duurder de kaart, hoe meer verzekeringen u krijgt en hoe uitgebreider de dekking.

Voor u kaart X of Y kiest, controleert u dus best even welke verzekeringen er allemaal aan vasthangen en wat ze precies dekken. Het bedrag waarvoor de verzekering een tussenkomst geeft, is namelijk gelimiteerd. Vaak ligt het maximum in de buurt van 1.000 euro. Let wel: Een Visa Classic van Bank A geeft niet noodzakelijk dezelfde verzekeringen als een Visa Classic van Bank B.

Verlies of diefstal

Als u kredietkaart in verkeerde handen valt, draait u zelf op voor de gevolgen tot op het moment dat u aangifte doet van verlies of diefstal bij CardStop. Dat doet u dus best echt zo snel mogelijk. Gelukkig bent u wel maar aansprakelijk tot 150 euro - tenzij u een zware fout kan worden aangewreven, dan moet u de totale schade pre-melding op u nemen.

Maak de goede keuze

Overweegt u de aanschaf van een kredietkaart? Breng dan eerst even in kaart waarvoor u ze precies zal gebruiken. Plant u vooral betalingen in België te doen, dan zal een gratis kaart waarschijnlijk volstaan. Vindt u die bijkomende verzekeringen toch bruikbaar? Lees dan ook even de kleine letters, zodat u weet waarvoor u precies verzekerd bent en hoe groot de dekking is.

Lees ook:

Vooral rekeningen met kredietkaarten werden duurder

Stop ook een reisverzekering in uw bagage

Consument klaagt vooral over betalingsverkeer en blokkering kredietkaart

Bron: spaargids.be