08 juni 2020

Wie zijn CV-ketel vervangt tijdens de zomerperiode, bespaart tijd én geld. We zetten vier argumenten op een rijtje waarom je die klus best niet uitstelt tot later – en of dat vandaag veilig kan gebeuren.

1. Je lijdt geen kou tijdens de vernieuwing

Waarom zou je in hemelsnaam aan je verwarming denken als het buiten zomert? Omdat het in de winter te laat is, zei de mier tegen de krekel! Een CV-ketel vervangen, kan in principe op één dag tijd. Maar die klus kan ook meerdere dagen duren. Alles hangt af van welke werken er uitgevoerd moeten worden. Je wilt misschien extra radiators plaatsen of oude exemplaren vernieuwen? En wie een oude stookolie-installatie inruilt voor een gascondensatieketel, heeft schoorsteenbuizen nodig en misschien ook een geul voor de gastoevoer. Die werken zijn geen pretje wanneer het buiten (ijs)koud is. Dat maakt de zomer dé beste periode: de verwarming staat dan sowieso uit, dus is het geen probleem als je dan één of meerdere dagen zonder installatie zit. Daarna ben je volledig klaar voor het najaar.

2. Technici zijn tijdens de zomer vlot bereikbaar

Tijdens de herfst en de winter worden verwarmingsinstallateurs bedolven onder de aanvragen. Ze reizen het hele land af om pannes te herstellen en ketels te onderhouden. Tijdens de zomer hebben de technici veel meer tijd voor vernieuwingswerken. Stel je toch je beslissing uit tot de herfst? Dan loop je het risico dat je nieuwe ketel deze winter niet meer geïnstalleerd geraakt. Om te ontdekken of je CV-ketel al dan niet vervangen moet worden, is de rustigere zomerperiode ook ideaal. Specialisten kunnen je tijdens de zomer optimaal begeleiden. En de uiteindelijke installatie? Die gebeurt vandaag volledig ‘coronasafe’. De technici nemen alle voorzorgsmaatregelen om veilig een thuisbezoek af te werken.

3. De zomer is de beste periode voor marktpromoties

Tijdens de lente en zomer moet je niet overhaast een ketelmodel kiezen. Gebruik deze kalme periode om rustig na te denken over welk systeem of welke combinatie voor jou het beste is: gasketel, stookolieketel, warmtepomp, pellets … En gebruik die tijd ook om prijzen te vergelijken. Daarom is het extra handig dat een offerte voor een nieuwe CV-ketel soms digitaal kan, zoals bijvoorbeeld bij ENGIE. Vaak hebben installateurs ook zomerpromoties en –acties. Dat kan jou als consument een extra financieel voordeel opleveren. Bij ENGIE kan je bv. kiezen om je betaling te spreiden volgens je beschikbare budget. (LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD).

4. Je bespaart jaarlijks tot 450 euro op je eindafrekening

Bekijk de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel als een investering. Vanaf dag één heb je minder verbruik en betaal je elk jaar minder energiekosten. Afhankelijk van het type installatie is de terugverdientijd gemiddeld na 8 tot 10 jaar (premies meegerekend). Je kan in Brussel en Vlaanderen nog premies aanvragen. Dankzij slimme technologieën kunnen nieuwe condensatieketels met Energielabel Klasse A op jaarbasis tevens tot 30 (!) procent energie besparen in vergelijking met oude ketels. Dat zorgt meteen voor een lagere jaarlijkse energie-eindafrekening. Een gezin van drie personen bespaart met een nieuwe ketel op jaarbasis mogelijks zo’n 6.970 kWh aardgas. Dat scheelt afhankelijk van je energietarief al gauw 250 tot 450 euro per jaar.

