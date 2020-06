Is je papa een gadgetfreak? Met deze cadeaus bezorg je hem een onvergetelijke Vaderdag

Consument Niet iedere vader brengt zijn vrije dagen graag klussend door in de tuin of in de garage. Wij gaan op zoek naar vijf cadeaus waarmee je je gadgetfreak-papa kan verrassen. Slimme lichten die je kan bedienen met een app, een luidspreker die informatie geeft over de treinuren,... Tech-recensent en IT-consultant Saïd Bataray, zelf ook papa, vertelt waarom ook jouw vader gek zal zijn op deze geschenkjes.

Vlieg mee met een drone

Een scheerapparaat aan je vader geven is zo cliché, met een drone scoor je pas echt. De Ryze Tello is een prima eerste drone, die voor nog geen 100 euro zeer degelijke kwaliteit levert. Het toestel, dat amper 80 gram weegt, kan filmen of foto’s in 5 megapixels maken. Door de drone met een VR-bril te verbinden, lijkt het zelfs alsof je zelf mee vliegt. Dankzij de bijbehorende applicatie kan zelfs een beginner bepaalde commando’s leren programmeren. “Vliegen met zo’n drone leer je heel snel, en het levert ook echt unieke foto’s op”, zegt Saïd Bataray. “Het enig minpuntje is dat de nieuwigheid er snel van af kan zijn.” Een perfect cadeau dus voor vaders die er echt wat mee gaan doen, op wandeltochten in de bergen bijvoorbeeld.

Wat:

Ryze Tello: 89 euro

Slimme Google-luidsprekers: al jaren een klassieker in de VS

Nog zo’n toestellen om heerlijk mee te experimenteren, zijn de slimme luidsprekers van Google. Die geef je commando’s met je stem, om zo bijvoorbeeld muziek af te spelen, je lichten uit te schakelen of de uren van de trein op te vragen. Deze toestellen zijn in de Verenigde Staten al een paar jaar een klassieker - meer dan een kwart van de mensen heeft er een slimme luidspreker - en nu heeft Google ook de strijd om de Lage Landen ingezet. Eerst door samenwerkingen aan te gaan met onder andere de NMBS en het KMI, en vervolgens door een op een groot persevenement aan te kondigen dat de Nest Mini en de Nest Hub nu officieel in ons land te verkrijgen zijn. Die laatste heeft ook een ingebouwd scherm, waardoor je YouTube-video’s rechtstreeks kan bekijken. “Beide toestellen zijn handig en werken uitstekend, al is het nog wat zoeken om er als Vlaming echt zaken mee te gaan automatiseren”, klinkt het bij Saïd. Gelukkig is er beterschap op komst, want er worden meer en meer applicaties ontwikkeld die je met zo’n slimme luidspreker kan aansturen. Al is het leukste vooral om zelf te ontdekken wat je ermee kan doen.

Wat:

Nest Mini: 59 euro

Nest Hub: 89,99 euro

Een smartwatch is een topcadeau en kan verslavend werken. Eenmaal je eentje hebt, is de kans groot dat je hem niet meer zal willen afdoen Saïd Bataray

Bepaal de stemming in je huis met slimme lampen

Met zo’n Nest-toestel kan je bijvoorbeeld de lampen van Philips Hue aansturen. Dankzij de bijbehorende smartphone-app zet je in een klik de mood volledig naar je hand, zowel binnen als buiten. Zo kan je de slimme lampen via (spraak)commando’s dimmen of van kleur doen veranderen. Naast traditionele lampen heeft Philips ook geconnecteerde verlichting die je buiten kan gebruiken, ideaal voor wie tijdens de zomeravonden na een barbecue de avond in de tuin wil doorbrengen. Het verdict van de expert? “Geweldig om mee uit te pakken, én het werkt goed!”

Wat:

Philips Hue-lampen: vanaf 49,95 euro

Een verslavend (cliché)cadeau

Een smartwatch blijft al jaren een topper onder de cadeaus voor Vaderdag. Zo’n slim horloge telt niet alleen je stappen, maar stuurt bijvoorbeeld ook de notificaties van je smartphone door of meet je hartslag. Ieder topmerk heeft voor elk wat wils, met uitschieters zoals de Garmin Fenix 6X Pro, die wel meer dan 600 euro kost. Wat aan de prijzige kant als cadeau voor Vaderdag, maar gelukkig zijn er ook goedkopere kwalitatieve toestellen. De Amazfit Bip bijvoorbeeld, of de Mi Smart Band 4 van Xiaomi die voornamelijk dient om mee te sporten. “Een smartwatch is een topcadeau en kan verslavend werken. Eenmaal je eentje hebt, is de kans groot dat je hem niet meer zal willen afdoen”, zegt Saïd alvast enthousiast.

Wat:

Amazfit Bip: 74,95 euro

Mi Smart Band 4: 34,99 euro

Repareer je gadgets zelf

Gaat je smartphone of een van je andere gadgets stuk en is je vader een handige Harry die ervan geniet om spullen open te prutsen? Dan is de iFixit Pro Tech Toolkit een must-have! Deze set bevat alles om je toestellen te herstellen, van een schroevendraaier met 64 bits tot het juiste gereedschap om een scherm van een tablet te halen. “Deze set is inderdaad onmisbaar voor iedere DIY- of tech-fanaat. Zorg er wel voor dat je geen onderdelen verliest”, geeft Saïd nog als raad mee.

Wat?

iFixit Pro Tech Toolkit: 67,99 euro

