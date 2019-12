Is het verstandig om in te tekenen op een verlengde groepsaankoop? Kurt Deman

20 december 2019

12u30

Energie Groepsaankopen voor energie blijven populair. Om nog meer geïnteresseerden te lokken, verlengen de organisatoren hun aanbod soms nog na de veiling. Daar wringen dan weer wat schoentjes.

Dank u, Sinterklaas?

Eerder dit jaar ontvingen verschillende gezinnen een brief met als titel: ‘Het beste groepsaankoopaanbod voor energie van 2019 is verlengd. Proficiat!’ Organisator Wikipower verkondigde onlangs dan weer dat het naar aanleiding van het feest van sinterklaas aan de consument dacht, en zijn groepsaankoop dan ook verlengde tot 31 december. Slimme truken, die de indruk wekken dat u er sowieso baat bij hebt om op zo’n aanbod in te gaan. In realiteit ziet het plaatje er toch genuanceerder uit.

Commerciële organisator

Om te snappen waar het schoentje wringt, is het belangrijk om het mechanisme achter een groepsaankoop te kennen. Meestal zoekt een initiatiefnemer, zoals een gemeente of een vereniging, genoeg consumenten om een groepsaankoop mee te initiëren. Een commerciële organisator (zoals Ichoosr, PriceWise of Wikipower) staat dan in voor de verdere uitwerking van de groepsaankoop of neemt bijvoorbeeld zelf van bij het begin het initiatief.

Die tussenpersoon organiseert de veiling. De leveranciers die willen, kunnen een bod doen om de groepsaankoop binnen te halen. De leverancier die het scherpste bod plaatst, op basis van de gemiddelde verbruiker, krijgt de deal toegewezen. De deelnemers ontvangen daarna een voorstel van de leverancier en beslissen of ze er al dan niet op intekenen.

Tijd als spelbreker

Tussen de veiling en de start van uw contract gaat tijd voorbij. Het is nooit uitgesloten dat energieleveranciers ondertussen een aantrekkelijker aanbod of extra kortingen afficheerden. Bij een verlengd aanbod tekent u bovendien pas in nadat de veiling al heeft plaatsgevonden, waardoor de verschillen nog hoger kunnen oplopen.

Wikipower publiceerde zijn groepsaankooptarief bijvoorbeeld al begin november. Wie nu nog intekent, doet dat eigenlijk op een gedateerd aanbod. Dat blijkt ook direct uit een analyse van prijsvergelijker Mijnenergie.be. Wie vandaag individueel vergelijkt, doet als gemiddelde verbruiker uit Gent zowel bij Lampiris als bij Engie voor de combinatie van elektriciteit en aardgas op jaarbasis een voordeel van meer dan 80 euro ten opzichte van de groepsaankoop die Wikipower aan Mega toewees. Onder meer de fikse welkomstkortingen zorgen er dus voor dat u zelf door actief te vergelijken meer bespaart.

(Verlengde) groepsaankoop versus individueel vergelijken

Met een groepsaankoop bekomt u misschien wel gunstige tarieven, maar het besparingspotentieel is bij een individuele vergelijking vaak nog groter. Energieregulator Creg wees er dan ook eerder al op dat een groepsaankoop de consument niet noodzakelijk de garantie op het goedkoopste product biedt. De Creg kwam daarnaast tot de vaststelling dat het gecommuniceerde besparingspotentieel niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid.

Bij een verlengde groepsaankoop weegt de factor tijd nog zwaarder door, waardoor de relevantie afneemt. Een groepsaankoop claimt de consument te ontzorgen, aangezien hij of zij zelf niet achter een goedkoop tarief hoeft aan te gaan, maar ook dat voordeel is relatief: online zelf vergelijken kost immers ook amper moeite en tijd.

