Is het nog interessant om een persoonlijke lening te herfinancieren?

Net als een hypothecaire lening kunt u ook een persoonlijke lening herfinancieren. Alleen is dat veel minder gebruikelijk. Bovendien staat de bank daar meestal niet om te springen. Waarom zou u dat dan toch overwegen?

De redenen voor het aangaan van een persoonlijke lening kunnen zeer divers zijn, gaande van een groots huwelijksfeest financieren over een nieuwe badkamer installeren of een wereldreis maken. Wellicht kon u uw persoonlijke lening vlotjes afsluiten, zonder al te veel administratieve rompslomp of kosten. De stevige rentevoet nam u er maar voor lief bij.

TIP: Overweegt u om een persoonlijke lening af te sluiten? Bekijk dan zeker even of de meer specifieke renovatielening of een energielening in uw geval geen interessanter alternatief biedt. Is een persoonlijke lening toch de enige optie, dan vindt u hier de meest voordelige aanbiedingen.

Geeft dalende rente recht op herfinanciering?

Rentevoeten evolueren voortdurend. Aangezien de rentevoet bij een persoonlijke lening doorgaans vastligt, is dat een geruststelling wanneer de rentevoeten de hoogte in gaan. Als de rentevoeten evenwel sterk dalen tijdens de looptijd, kan dat frustrerend zijn. In dat laatste scenario kunt u zich afvragen of een herfinanciering van uw persoonlijke lening mogelijk is.

Dat lijkt op het eerste zicht interessant, maar is het niet noodzakelijk. Sterker nog, niet alle financiële instellingen laten toe om een persoonlijke lening te herfinancieren. Einde verhaal.

Staat u kredietverstrekker wél een herfinanciering toe, dan is het aan u om te berekenen of u daar wel financieel voordeel uithaalt. De bank kan een fikse boete opleggen als u een persoonlijke lening wil herzien, en dan wegen de baten misschien al niet meer op tegen de kosten. U polst dus best vooraf naar dergelijke opties.

Lees ook: Tarieven voor persoonlijke leningen op laagste peil ooit, maar vergelijken blijft lonen

Vervroegde aflossing

Had u net een financiële meevaller? Dan kan het interessant zijn om een persoonlijke lening sneller af te lossen: u ontloopt de resterende rente. Maar ook hier verbinden de banken kosten aan een vervroegde stopzetting. Bij wet is wel vastgelegd dat het maximum om 1% van het uitstaande saldo mag gaan.

Herfinancieren uit noodzaak

Minder aangenaam: u moet een lening herfinancieren omdat u problemen ervaart met de aflossing ervan. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen (tijdelijk) daalt of uw maandelijkse uitgaven plots flink stijgen.

De kredietverstrekker is dan vaak gewilliger om mogelijke oplossingen te bekijken.

Zo kan het de de bestaande overeenkomst vervangen door een nieuwe persoonlijke lening met een lager maandelijks aflossingsbedrag. Dat houdt wel in dat de resterende looptijd van het krediet langer zal worden. Verder kan de bank administratieve kosten aanrekenen en de rentevoet verhogen, omdat het risico stijgt dat hij zijn geld uiteindelijk toch niet krijgt. Ook bij dat risico staat u best stil vooraleer u een persoonlijke lening afsluit.

