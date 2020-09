Is het bijna tijd om uw meterstanden door te geven? Dan is dit het ideale moment om van energieleverancier te veranderen Kurt Deman

01 september 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Het is ondertussen voldoende bekend: de energieprijzen bevinden zich op een laag peil. Evenzeer zijn veel Belgen zich bewust van de forse besparing die een Het is ondertussen voldoende bekend: de energieprijzen bevinden zich op een laag peil. Evenzeer zijn veel Belgen zich bewust van de forse besparing die een leverancierswissel hen oplevert. Maar wist u bijvoorbeeld dat het in veel gevallen extra loont om over te stappen net in de maand dat u uw meterstanden moet doorgeven?

Er zijn verschillende aanwijzingen die u vertellen dat de tijd aangebroken is om een energiecontract te herzien. Voor eigenaars van zonnepanelen en een terugdraaiende elektriciteitssteller speelt timing een belangrijke rol. Een leverancierswissel gaat namelijk gepaard met de beëindiging van het vorige contract, inclusief opname van uw meterstanden en eindafrekening. Voor negatieve saldi geldt een afronding naar 0 kWh.

Hebt u op het moment van uw overstap meer energie geproduceerd dan u hebt verbruikt, dan gaat die productieoverschot verloren. Staat de teller van uw elektriciteitsmeter relatief hoog en hebt u dat nog niet gecompenseerd tijdens de lente en zomer, dan betaalt u natuurlijk voor dat verbruik.

Tip: Vergelijk uw huidige contract hier met het de actuele tarieven

Het geknipte moment

U verandert als eigenaar van zonnepanelen daarom best van energieleverancier in de maand van uw jaarlijkse check van de meterstanden. Op die manier hebt u uw productietekort uit de winter opgevangen met de zonneschijn in de lente of zomer. Het omgekeerde geldt uiteraard ook: tijdens de winter hebt u uw productieoverschot uit warmere maanden opgesoupeerd. Het nettoverbruik bedraagt in dat geval ongeveer 0 kilowattuur, waardoor u geen overschot hebt of extra stroom hoeft te betalen.

Ook als u geen zonnepanelen hebt, kan u het jaarlijkse moment waarop u eraan herinnerd wordt om uw meterstanden door te geven aangrijpen als een moment om nog eens energieleveranciers te vergelijken.

Andere factoren

Naast het moment waarop u de meterstanden moet doorgeven, zijn er nog meer factoren die het beste moment voor een leverancierswissel bepalen. Dankzij een mild voorjaar en een lager energieverbruik in coronatijden doken de energieprijzen naar beneden.

U bespaart dus misschien wel meer door vandaag over te stappen, dan als u de maand van de meteropname afwacht. Vallen beide elementen samen, dan doet u een gouden zaak. Daarnaast gaat u best na welke welkomstkortingen voor het grijpen liggen. Leveranciers pakken onder meer via commerciële vergelijkingssites uit met spectaculaire acties om u als klant aan boord te krijgen. Daar kunt u uiteraard dankbaar gebruik van maken.

Wie regelmatig vergelijkt en zelf actief aan de energiemarkt deelneemt, haalt daar dus ongetwijfeld voordeel uit. Zodra uw contract te duur blijkt ten opzichte van andere spelers op de markt, kijkt u best uit naar een nieuwe leverancier. Goed om weten: het is op ieder moment mogelijk om van contract te veranderen, zolang u de overstapperiode van één maand respecteert.



Bron: mijnenergie.be.