Is een termijnrekening wel of niet interessant voor u?

15 juli 2020

Een termijnrekening kan tot drie keer meer opleveren dan een gewone spaarrekening, maar toch zijn ze helemaal niet populair.

Termijnrekeningen zijn al eventjes niet meer zo populair. Volgens cijfers van Febelfin (ramingen) waren er in 2018 zo’n 505.000 in ons land, tegenover 18 miljoen zichtrekeningen en 19 miljoen gereglementeerde spaarrekeningen. Ter vergelijking: in 2000 waren er nog 1,6 miljoen termijnrekeningen.

Op de markt van ‘gewone’ spaarrekeningen zijn er momenteel geen echte prijsbrekers meer. De maandelijkse spaarformules van bpost bank (Cocoon Spaarrekening) en MeDirect (Maandsparen Max) bieden nog de hoogste rente, met elk een totale rentevergoeding (basisrente + getrouwheidspremie) van 0,55 procent. Spaarrekeningen met een hogere rentevergoeding zijn er niet. Sterker nog: twee derde van de spaarrekeningen in ons land bieden slechts de wettelijke minimumrente van 0,11 procent*.

Hogere rentevergoeding

Hier en daar wordt de termijnrekening dan als alternatief naar voren geschoven. Een termijnrekening is eigenlijk ook een spaarrekening, maar dan eentje met een vaste looptijd, meestal van een tot tien jaar. Uw geld komt pas vrij als de looptijd is verstreken. Zet u geld op een termijnrekening met een looptijd van vijf jaar, dan moet u er tijdens die periode ook echt van afblijven. Geld opvragen voor de eindvervaldag is soms mogelijk, maar de kosten zijn hoog. Ongetwijfeld speelt dit mee in de tanende populariteit van de termijnrekening: het is gewoon niet zo’n flexibel spaarinstrument.

Daartegenover staat dan de hogere rentevergoeding: er zijn wel degelijk termijnrekeningen te vinden die driemaal meer opbrengen dan de huidige spaarrekeningen met de hoogste rente. Al moeten we daar meteen een ‘maar’ bijschrijven: let goed op dat u de nettorentes vergelijkt. Want in tegenstelling tot bij een gereglementeerde spaarrekening betaalt u op de rente van een termijnrekening vanaf de eerste cent 30 procent roerende voorheffing. Bij een gereglementeerde spaarrekening is de rente tot 990 euro vrijgesteld van 15 procent roerende voorheffing.

Beste termijnrekeningen

Er zijn momenteel twaalf termijnrekeningen die een nettorente bieden boven 0,55 procent, wat de hoogste spaarrente is.

• Izola Bank: als u bereid bent uw spaarcenten vast te zetten voor twee, drie of vier jaar, kan u een nettorente opstrijken van respectievelijk 0,595 procent, 0,7 procent of 0,875 procent. Een termijnrekening met een looptijd van tien jaar levert netto 1,505 procent op.

• MeDirect: een termijnrekening met een looptijd van vijf jaar biedt een nettorente van 1,05 procent.

Goed om te weten

Overweegt u een termijnrekening? Dan moet u eerst uitmaken of u het geld voor het verstrijken van de gekozen looptijd niet nodig zult hebben. Zorg eerst voor een gezonde spaarbuffer op uw spaarrekening. Pas daarna is een termijnrekening aan de orde.

Vervolgens moet u ook beslissen voor welke termijn u uw spaarcenten aan de kant wil zetten. Een termijnrekening met een looptijd van tien jaar biedt de hoogste rente. Maar dat betekent ook dat u tien jaar vastzit aan dezelfde rentevergoeding. Stel - u weet nooit - dat de rentes ineens weer de hoogte inschieten... Het omgekeerde scenario kan natuurlijk: dat ze nóg meer de dieperik induiken. Voorspellingen op zo’n termijnen blijven nu eenmaal koffiedik kijken.

Conclusie

Termijnrekeningen zijn interessant voor spaarders die extra centen hebben die ze zonder problemen lang kunnen missen, en die de risico’s van de beurs - waar de rentes potentieel hoger zijn - liever mijden. Een klein staartje: het is trouwens mogelijk om termijnrekeningen te openen in vreemde valuta als de dollar, de pond, de kroon,... Dat is wel riskanter, want uw rendement is dan niet alleen afhankelijk van de rentevergoeding, maar ook van de wisselkoers van die munten tegenover de euro.



* Dit artikel vertrekt van de geafficheerde tarieven op 2 juli 2020.