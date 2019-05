Is een staatsobligatie nog interessant in deze tijden? Kurt Deman

22 mei 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het Agentschap van de Schuld zal in juni geen staatsbon uitgeven. Dat maakte de instelling gisteren bekend. De reden is de lage opbrengsten van de vorige uitgiftes. Maar wat is zo’n staatsobligatie? Waarom kiezen sommige mensen er toch nog voor? En zijn er niet sowieso betere alternatieven voor uw spaargeld? We zochten het uit.

Schuldpapier

Een obligatie is een lening die een bedrijf uitgeeft om extra kapitaal aan te trekken. Gaat het om schuldpapier van de overheid, dan spreken we van een staatsbon. De overheid verbindt er zich dan toe om tijdens de volledige looptijd van de lening een vooraf bepaalde interest uit te keren in de vorm van een coupon. Wie erop intekent ontvangt na afloop het volledig belegde kapitaal terug, behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de uitgever. Het Agentschap van de Schuld geeft normaal vier keer per jaar een staatsbon uit, maar maakt nu dus opnieuw een uitzondering op de regel, omwille van de te lage potentiële opbrengst.



Tip: Bekijk hier alle spaarrekeningen met het hoogste rendement

Zekerheid en patriottisme

Het succes van de Belgische staatsobligatie in het verleden valt onder meer toe te schrijven aan het beperkte risico. De kans dat ons land zijn verplichtingen niet nakomt is wel heel erg klein. Hoewel de aanlokkelijke coupons van vier procent en meer al enkele jaren achter ons liggen, blijft het rendement hoger dan dat van de meeste spaarrekeningen. Staatsobligaties vergen slechts een beperkte minimuminbreng. Wie echt patriottisch is ingesteld, vertrouwt zijn centen natuurlijk ook liever toe aan de Belgische staat dan aan een commerciële bankinstelling. De vaste interestvoet op tien jaar schept bovendien duidelijkheid en een zekerheid die aandelen niet bieden.

Kosten

Op de intresten geldt een roerende voorheffing van dertig procent. Dat geeft het reële rendement een forse knauw. Dat de lage rentes nog een tijdje aanhouden staat buiten kijf, maar of dat op een termijn van tien jaar nog het geval is, blijft koffiedik kijken. Wie op tien jaar belegt, kan niet anticiperen op stijgende intrestvoeten.

Secundaire markt

Goed om weten is dat er ook een secundaire markt voor staatsobligaties bestaat. Daar worden eerder uitgegeven obligaties verhandeld: Beleggers kopen en verkopen er hoeveelheden obligaties die ze zelf aankochten tegen een bepaalde, gegeven prijs. Op die manier is het dus ook mogelijk om te speculeren met staatobligaties. Helaas oefent de lage rente een opwaartste druk op obligatiekoersen uit. Dat reduceert de kans op een positief restrendement voor Europese staatsobligaties. De prijs en het nettorendement worden onder meer bepaald door de huidige koers, de commissie (meestal 0,5%), de nog uit te keren coupons en roerende voorheffing.

Alternatieven

Klassieke banken afficheren verschillende termijnrekeningen met een hogere netto-intrest, zelfs bij een kortere looptijd. Dat is onder meer het geval bij Izola Bank, CKV en Deutsche Bank. Daarnaast vormt een spaarverzekering een te overwegen alternatief voor wie zijn spaargeld op zijn minst acht jaar kan missen. Wie het leven door een roze bril bekijkt, kiest dan weer beter voor een spaarrekening, in afwachting van stijgende rentevoeten. Door goed te vergelijken, ontdekt u spaarrekeningen die een totaal rendement van 0,80% en meer behalen.

Tip: Vergelijk hier de termijnrekeningen met een looptijd van tien jaar

Lees ook:

Zoveel brengen uw spaarcenten op na tien jaar

Waarop moet u letten als u een beleggingsfonds zoekt?

Een gezonde spaarbuffer? Dit moet u opzij zetten

Bron: spaargids.be