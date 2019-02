Is een omniumverzekering haar meerprijs waard? Kurt Deman

14 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie met een wagen de baan op wil, moet verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) afsluiten. De verzekeraar stelt daarnaast ook verschillende omniumformules voor. Aan die extra bescherming hangt uiteraard een prijskaartje vast. Maar loont het wel om die meerkost telkens op te hoesten? We gingen het na.

BA, mini-omnium en omnium

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels aan de bestuurder van de tegenpartij wanneer u een ongeval veroorzaakt. De kosten aan de eigen wagen moet u zelf ophoesten.

Een mini-omnium biedt een extra dekking bij onder meer brand, glasbreuk, hagel, bliksem en bluswerken. Is uw wagen gestolen, dan kunt u ook op een tegemoetkoming rekenen. De exacte voorwaarden verschillen van polis tot polis.

Waar de BA-autoverzekering en de mini-omnium bij een ongeval in fout enkel de tegenpartij vergoeden, staat de volledige omnium ook borg voor de eigen materiële schade. Botst u tegen uw garagepoort? Dan kunt u voor de herstellingskosten van uw wagen bij de verzekeraar aankloppen. De volledige omniumverzekering zal uw schade bij een ongeval in recht ook meteen vergoeden, waar dat bij de BA-autoverzekering bij betwisting een tijdje op zich laat wachten.

Tip: Vergelijk hier alle belangrijke omnium autoverzekeringen in België.

Wanneer is een omniumverzekering aangewezen?

Bij een autolening

Wie een autolening aangaat, doet er toch goed aan een volledige omniumverzekering af te sluiten. Doet u dat niet, dan moet u bij een schadegeval zowel uw afbetaling als de herstellingkosten neertellen. Worst case scenario: bij een total loss moet u nog een lening afbetalen voor een voertuig waarover u niet langer beschikt. De bank kan nota bene aandringen op de onmiddellijke terugbetaling van het resterende leningsaldo.

Waardevermindering is cruciaal

Bij de aankoop van een wagen zonder lening is het belangrijk om weten dat uw auto voor de verzekeraar in waarde daalt naargelang de tijd. Contracten die uitgaan van een aangenomen waarde leggen een aanvangsperiode van één tot drie jaar vast, waarin de verzekeraar de volledige waarde integraal uitkeert in geval van totaal verlies. Daarna geldt een afschrijvingspercentage. De formule functionele of werkelijke waarde past de afschrijving al vanaf de eerste maand toe, terwijl de optie factuurwaarde uitgaat van het werkelijk betaalde bedrag volgens de factuur, kortingen inbegrepen. De uiteindelijke vergoeding bij een total loss ligt in beide gevallen lager dan bij een aangenomen waarde.

Wanneer de verzekeraar u een voorstel doet tot verlenging van uw huidige omniumverzekering, gaat u best na hoe veel de waardevermindering op dat moment bedraagt. Als uw verzekeraar bij totaal verlies na vijf jaar nog maar de helft van de aankoopwaarde wil vergoeden, dan gaat u na of de meerkosten van een omniumverzekering opwegen tegen de waarde die u in geval van een total loss terugkrijgt. Hou er rekening mee dat uw omniumpolis de herstellingskosten wel blijft vergoeden, ongeacht de leeftijd van uw auto.

Vergelijken loont

De verzekeringspolissen verschillen sterk. Waar de ene verzekeraar een hogere premie aanrekent, zal een andere speler extra bijstand, een hogere franchise of een uitgebreidere waarborg afficheren. Wat de interessantste (omnium)autoverzekering is, hangt dus af van een pak factoren. Door voor uw specifieke persoonlijke situatie te gaan vergelijken, bespaart u vaak honderden euro’s.

Tip: Vergelijk hier alle tarieven van autoverzekeringen.

Lees ook:

Lening voor tweedehandse auto driemaal zo duur als voor nieuwe

Zo kunt u besparen op uw verzekeringen

Autolening aan 0 procent rente: let op de valkuilen

Bron: spaargids.be