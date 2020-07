Is een jacuzzi echt goed voor je gezondheid? Expert bekijkt de voor- en nadelen

Liet u onlangs een jacuzzi installeren of tikte u een opblaasbare jacuzzi op de kop, misschien voor een prikje via supermarktketen Aldi? Dan bent u niet de enige. Tal van jacuzzi-aanbieders melden een stijging van 10 procent in de verkoop. De redenen: het warmere klimaat en de coronacrisis, waarbij we vaker thuis zijn. En natuurlijk het feit dat er meer aandacht is voor wellness en gezondheid. Warmte en water worden al eeuwenlang als heilzaam voor lichaam en geest gezien, ze helpen ons te ontstressen. Maar tal van gezondheidsadepten claimen ook dat jacuzzi’s wonderen doen om de bloedcirculatie te stimuleren en het metabolisme te versnellen.

Het enige voordeel is dat je lichaam ontspant in een jacuzzi, maar dat kan evengoed in een warm bad Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde (VUB)

Te warm

“Voor je gezondheid doet het amper iets”, weerlegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) die beweringen. “Het enige voordeel is dat je lichaam ervan ontspant, maar dat kan evengoed in een warm bad. Problemen met de bloedsomloop los je echt niet op door in een jacuzzi te gaan zitten. Wandelen is al veel effectiever. Voor wie last heeft van spataders, kan het zelfs meer kwaad dan goed doen. Een jacuzzi heeft doorgaans een watertemperatuur van 36 à 37°C, wat echt veel te warm is. Mensen met spataders die watertherapie willen toepassen, raden we aan om in een zwembad van 20°C rond te stappen. De druk op de bodem van een zwembad met lage temperatuur bevordert de bloedafvoer. Net zoals het dragen van steunkousen.”

Uitslag

Een vaak gehoord probleem bij mensen die geregeld in de jacuzzi zitten, is een hobbelige uitslag die ook wel ‘jacuzzi-uitslag’ genoemd wordt. “Frequent baden irriteert en droogt de huid uit”, beaamt Devroey. “Ook fervente zwemmers kunnen ermee te maken krijgen. Maar normaal ben je er na enkele dagen weer van af. Je lichaam goed afspoelen onder de douche na het gebruik van de jacuzzi en vervolgens insmeren met een hydraterende bodylotion is doorgaans voldoende.”

(lees verder onder de foto)

Sommigen waarschuwen ook voor ziekmakende bacteriën en parasieten die welig zouden tieren in jacuzzi’s. “Het klopt dat ze meestal houden van warme, vochtige omgevingen. De legionellabacterie houdt het meest van temperaturen tussen 20 en 50°C, wat in een jacuzzi het geval is. Maar doorgaans worden jacuzzi’s zowel thuis als op publieke plaatsen voldoende goed en regelmatig ontsmet zodat deze kiemen geen kans krijgen om zich te vermenigvuldigen. Thuis is de kans ook heel klein dat iemand met legionella voor of samen met jou in de jacuzzi gezeten heeft. Tegen hepatitis A zijn dan weer veel mensen gevaccineerd, waardoor het risico op een ernstige ziekte zo goed als uitgesloten is. En giardia is een parasiet die darminfecties kan veroorzaken, maar die alleen in je lichaam terecht kan komen door besmet water te drinken. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen hun gezond verstand gebruiken en niet het water van hun jacuzzi opdrinken en er zeker hun behoefte niet in doen.”

Geen bad

Het water in je jacuzzi proper houden, vergt geen grote inspanningen. Devroey: “Doorgaans raadt men bij privégebruik aan om het water tweemaal per jaar te verversen. Maar voor wie zorgvuldig met zijn jacuzzi omgaat, volstaat zelfs één keer: doe voldoende chloor in het water, filter dagelijks het water, vervang regelmatig de filters, dek hem ‘s avonds af met een zeil en gebruik de jacuzzi alleen met je ‘bubbel’. Een jacuzzi is geen bad: het is de bedoeling dat je al proper het water in gaat.”

Lees ook:

Waar is dat zwembadfeestje? Waterpret in eigen tuin hoeft niet duur te zijn (+)

Deze zomer je kinderen thuis zoet houden? Duurzaam buitenspeelgoed brengt redding (+)

“Precies bij ‘stilstaande lucht’ in je huis is het besmettingsrisico groot”: kan CO2-meter helpen in strijd tegen corona? (+)