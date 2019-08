Is een huis huren echt geld weggooien? Johan Van Geyte

29 augustus 2019

09u00

"Huren? Dat is toch geld weggooien." Je hoort het geregeld, maar klopt dat wel met de realiteit? We doken even in de voordelen van huren versus kopen.

De gemiddelde huurprijs van een woning of appartement schommelt rond de 600 euro per maand. Op jaarbasis geeft u als huurder dus 12 keer 600 euro of 7.200 euro uit. Doet u dat 20 jaar, dan bent u 144.000 euro armer. Voor het gemak van de berekening laten we nu wel de inflatie – het feit dat uw huur elk jaar wordt geïndexeerd volgens de toename van de levensduurte - even buiten beschouwing.

Een woning kost in deze tijden al snel 200.000 euro - of veel meer. Dat komt overeen met 200.000 euro / 600 euro of iets meer dan 333 maanden of 27 jaar en 9 maanden huurgeld.

Jonge mensen kunnen meestal geen 200.000 euro zomaar ophoesten. Een positief punt is dan wel weer dat de rente om te lenen vandaag laag is. Wie 200.000 euro op 20 jaar leent tegen een vaste rente van 1,80% moet maandelijks 991,56 euro afbetalen. Dat is dus bijna 400 euro per maand meer als wie zou huren. De lening verlengen tot 25 jaar doet het maandelijks af te betalen bedrag dalen tot 826,96 euro en brengt het verschil met het huurgeld terug tot minder dan 230 euro.

Eigenaar zijn kost dus meer dan huren. Maar wie een woning bouwde of kocht, heeft na de afbetaling natuurlijk wel een huis of een appartement in handen. Wie al die tijd huurde, staat met lege handen. In die zin is het verschil tussen kopen of huren een verschil tussen een investering of een uitgave.

Eens een huis is afbetaald, vallen de financiële lasten weg. Bij huren blijven ze voortduren. Een woning wordt dan ook gezien als de beste vorm van pensioensparen. Ze laat toe op latere leeftijd aanzienlijke sommen te besparen.

Fiscale voordelen en kosten

Bovendien wordt lenen voor de aankoop van een gezinswoning vandaag fiscaal nog aangemoedigd. Per persoon mogen de kredietnemers jaarlijks een basisbedrag van 1.520 euro in hun belastingaangifte opnemen. De eerste tien jaar komt daar nog 760 euro bij als u geen andere woning heeft. Als u minstens drie kinderen heeft, stijgt dat nog eens met 80 euro. Het uiteindelijke ingebrachte bedrag geeft recht op een belastingvermindering van 40%. Die kan dus oplopen tot 944 euro per jaar. Let wel: in de plannen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering wordt gesproken over de afschaffing van dit voordeel. In het Brusselse hoofdstedelijke gewest gebeurde die afschaffing al vroeger.

Maar er zijn ook nadelen aan het eigenaarschap. Zo moet u bij de aankoop van een onroerend goed registratierechten betalen. In Vlaanderen bedragen ze 7% voor een gezinswoning. Als ze niet meer kost dan 200.000 euro (220.000 euro in een aantal duurdere regio’s) wordt de eerste schijf van 80.000 euro vrijgesteld van de heffing, goed voor een korting van 5.600 euro.

Voorts moet u als eigenaar elk jaar onroerende voorheffing – of de grondbelasting in de volksmond –betalen en moet u opdraaien voor de noodzakelijke herstellingskosten.

Als huurder hebt u al deze lasten niet. Is er een groot defect aan de woning, dan belt u gewoon de eigenaar.

Inflatie

In de berekeningen die we daarnet uitvoerden, lieten we de inflatie buiten beschouwing. Maar ze speelt wel degelijk mee. Huurders zien hun huurprijs aangepast worden aan de stijging van de levensduurte. Hoe sterker het algemene prijspeil stijgt, hoe meer huur ze moeten betalen. Over een lange periode kan de huur aanzienlijk oplopen. Voor wie moet lenen, is inflatie dan weer goed. Het maakt toekomstige afbetalingen minder lastig om dragen. Een afbetaling van 900 euro die u over tien of twintig jaar doet, weegt veel minder door dan de 900 euro die u vandaag doet. Hoe meer inflatie, hoe groter dan voordeel. Bovendien zal de inflatie zich ook laten weerspiegelen in de evolutie van de woningprijzen.

Ten slotte zijn er nog de psychologische voordelen. Wie eigenaar is, weet zich verzekerd van een dak boven het hoofd. Hij heeft ook alles in eigen handen. Wie huurt, heeft die zekerheid niet. De huisbaas kan altijd het contract opzeggen. Een voordeel als u huurt, is dan weer dan u vlot van de ene naar de andere locatie kunt verhuizen. Dat is des te meer handig als uw gezin evolueert. Komt er iemand bij of verlaat iemand het nest? Wordt het huis te klein of te groot?

Conclusie

Samengevat: zowel voor huren als voor het kopen of bouwen valt iets te zeggen. Maar voor wie eigenaar wil worden, kan het interessant zijn om van de huidige lage intrestvoeten te profiteren om een lening af te sluiten. Een eigen woning blijft een goede investering.

