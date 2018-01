Is autolening bij de bank voordeliger dan gratis krediet bij autoconstructeur? Johan Van Geyte

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Een autosalon is niet alleen het uitgelezen moment om een auto te kopen, maar ook om een goedkope financiering op de kop te tikken. Consument Autoconstructeurs doen er alles aan om hun wagens aan de man of vrouw te brengen. Dus ook leningen toestaan. Maar zijn die wel interessant?

Commercieel wapen

Enkele jaren geleden maakten autoconstructeurs van hun leningen nog een commercieel wapen. Niet zelden werden ze tegen 0% toegestaan, waardoor de koper gespreid mocht betalen en toch geen interest moest ophoesten.

Vandaag vind je dergelijke aanbiedingen niet meer in reclamebladen, ook niet nu het autosalon van start gegaan is.

Het is ook moeilijk om in een handomdraai nog concrete percentages vast te krijgen. Zowel Opel Finance (Opel) als PSA Finance Belux (Peugeot, Citroën, DS) en FCA Capital Belgium (Fiat) verwijzen op hun website voor een offerte door naar de lokale dealers.

Bij Volkswagen D’Ieteren Finance (Volkswagen, Skoda, Audi,…) kunnen consumenten online wel simulaties maken. Die leren dat de financieringsonderneming voor de aankoop van een Volkswagen een lening van 15.000 euro, terugbetaalbaar in 60 maanden, biedt tegen 1,29%. Dat leidt tot een maandelijkse afbetaling van 258,23 euro.

Tip: Weet u waarvoor u allemaal betaalt als u een autoverzekering afsluit?

Vergelijken met banktarieven

Heel scherp is dit aanbod niet. KBC en Belfius bieden een autofinanciering aan tegen 0,85%, leert het marktoverzicht dat Spaargids.be maakte. Bij hen zorgt eenzelfde lening voor maandelijkse afbetalingen van 255,41 euro. Dat is 2,82 euro minder per maand of 169,20 euro over de hele looptijd. Wie bij Beobank langsloopt, is zelfs nog beter af. Bij deze bank zakte het tarief intussen tot 0,65%.

Wie bij een bank leent, kan bovendien sterker staan in de onderhandelingen met de constructeur. In plaats van een goedkope financiering kan hij proberen om een ander voordeel zoals een grotere korting of een extra optie uit de brand te slepen.

Bij de keuze tussen een financiering bij de bank en een financiering bij de autoconstructeur moeten dus telkens twee zaken in rekening worden gebracht: de maandelijkse afbetaling en een eventueel extra voordeel. Wie het onderste uit de kan wil, doet er dus goed aan om te blijven vergelijken.

Tip: Op zoek naar de goedkoopste bank voor een autolening? Die vindt u in dit overzicht.

Private lease

Naast de klassieke financiering ontwikkelde zich de voorbije jaren ook de zogenaamde private lease. Hierbij rijdt u als particulier met een (nieuwe) auto tegen een vast bedrag per maand. Dat omvat dan alle kosten voor de afschrijving van de wagen, het onderhoud en de reparaties, de verzekering, de verkeersbelastingen en een bijstandspakket. Alleen de brandstof moet u nog apart betalen.

Gezien de constructeurs voor het onderhoud en de reparaties kunnen terugvallen op hun netwerk aan garages hebben ze de kosten hiervan beter in de hand. Dat geeft hen de mogelijkheid om de consument betere tarieven voor te stellen dan de banken, al neemt dit niet weg dat private leasing niet altijd goedkoop is.

Lees meer:

- Argenta scherpt tarieven autoleningen nogmaals aan

- Autosalon start met historisch lage rentevoeten voor autofinancieringen

- Ook Belfius verlaagt tarief autofinanciering tot 0,85%

Bron: Spaargids.be