Invoer stroom piekt en komt nu al in buurt van maximumcapaciteit

26 september 2018

06u10

Bron: belga 0 Consument België flirt vandaag al met de grenzen van de mogelijke stroominvoer. Gisteren liep de importcapaciteit op tot liefst 4.941 megawatt, iets wat nog nooit is gebeurd. Het gaat zelfs om bijna de helft van alle stroomverbruik, schrijven De Standaard en de Gazet van Antwerpen.

Electrabel liet eergisteren weten dat de kerncentrales Tihange 3 en 2 niet zouden heropstarten in september en oktober, maar pas in maart en juni volgend jaar. Daardoor zal in november enkel Doel 3 draaien, waardoor stroomtekorten dreigen.

Volgens de kranten geldt de toestand nu als een voorproefje van de situatie die in november dreigt te ontstaan. Door de dreigende stroomtekorten zullen we moeten rekenen op de hulp van de buurlanden.



De huidige importcapaciteit van bijna 5.000 megawatt, die vooral uit Frankrijk komt, komt nu al in de buurt van de maximale importmogelijkheid, klinkt het. Volgens de kranten is die voor komende winter door Elia begroot op 5.500 megawatt. Minister Marie-Christine Marghem (MR) kondigde overleg met de buurlanden aan om het risico op stroomtekorten te vermijden.

Crisisplan

Gisteren raakte ook bekend dat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) werkt aan een crisisplan dat in werking moet treden als ons land zonder stroom valt, door de problemen met de kerncentrales. Hij zou op dat moment de zaak dus uit handen nemen van minister Marghem. De wet zegt dat hij als economieminister drastische maatregelen kan nemen, om economische schade zo veel mogelijk te beperken.