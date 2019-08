Investeren in vastgoed voor het rendement: dit moet u weten Johan Van Geyte

13 augustus 2019

09u05

Bron: spaargids.be 2 Sparen Nu de rente op een historisch laag peil staat, beleggen meer mensen in een opbrengsthuis of –appartement. Ook studentenkoten en garages passen in dat rijtje. Maar welk rendement kan je verwachten als je investeert in vastgoed? In afwachting uiteraard van de Nu de rente op een historisch laag peil staat, beleggen meer mensen in een opbrengsthuis of –appartement. Ook studentenkoten en garages passen in dat rijtje. Maar welk rendement kan je verwachten als je investeert in vastgoed? In afwachting uiteraard van de afschaffing van de woonbonus en het verlagen van de registratierechten , zoals de Vlaamse regeringsonderhandelaars van plan zijn. We doken even in de cijfers van de afgelopen jaren.

Woonhuis

In de eerste helft van 2019 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 256.961 euro, blijkt uit een overzicht van de Federatie van Notarissen. Uiteraard zijn er grote verschillen volgens ligging. In Brussel kwam de gemiddelde prijs uit op 469.597 euro, in Vlaanderen op 281.954 euro en in Wallonië op 194.531 euro.

Wie investeert in een woning die hij niet zelf gebruikt, rekent in de eerste plaats op een huurinkomen. De gemiddelde huurprijs voor een Vlaamse woning bedroeg in 2018 614,11 euro, leert een onderzoek van het Huurdersplatform, de koepelorganisatie van de Vlaamse huurdersverenigingen. Ook hier zijn er regionale verschillen. Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om iets te huren. De gemiddelde huurprijs is er 655,83 euro. In West-Vlaanderen blijven de huurprijzen traditioneel het laagst met gemiddeld 581,20 euro.

Huurrendement

Nemen we in beide gevallen het Vlaamse gemiddelde, dan levert een snelle berekening een jaarlijks huurrendement op van 12 maanden x 514,11 euro aan opbrengsten / 281.954 euro aankoopwaarde of 2,6%. Niet veel, als u ook rekening houdt met de extra kosten (notaris, registratie,... ) die u bij de aanschaf bovenop de koopprijs van de woning moet betalen en de verzekeringen en belastingen die u jaarlijks als eigenaar moet ophoesten. Voeg daarbij nog mogelijke kosten voor isolatie en allerlei attesten, een reserve om onderhoudsinvesteringen te doen en het risico op leegstand en wanbetaling en de opbrengst is nog minder.

Maar er is ook een vertekening langs de andere kant. Wie een woning koopt om te verhuren, zal doorgaans minder betalen dan wie een huis voor eigen gebruik koopt. Laten we de kostprijs in Vlaanderen dalen tot 200.000 euro, dan stijgt het rendement bij een gelijkblijvende huurprijs al tot 3,1%.

Voorts kan u als eigenaar hopen op een meerwaarde door de stijging van de prijzen op de vastgoedmarkt. De voorbije vijf jaar lukte dat alvast. In België steeg de gemiddelde prijs van een woning met 30.000 euro. Er zijn uiteraard geen garanties dat hetzelfde gebeurt in de komende vijf jaar. En dan is er nog het zogenaamde hefboomeffect: door de huidige lage rente kan u lenen tegen 1,50%, terwijl zijn huurrendement hoger is. Dat bezorgt u winst op de lening.

Appartement

Dezelfde oefening kunnen we herhalen voor een appartement. De gemiddelde aankoopprijs van een appartement bedroeg in Vlaanderen 231.386 euro, de gemiddelde huurprijs 606 euro. Dat geeft een huurrendement van 12 x 606 euro / 231.386 euro of 3,1%. Het gemiddelde appartement in België steeg de voorbije vijf jaar 26.000 euro in waarde.

Studentenkot

De huur voor een gemiddeld studentenkot in Leuven of Gent mag u dan weer rekenen op 370 euro. In Antwerpen stijgt dat tot 390 euro. De aankoopprijs: gemiddeld 110.000 euro. Dat levert een huurrendement van 3,4% op, rekening houdende met een contract van 10 maanden huur.

Garageboxen

Een garage kostte vorig jaar in Vlaanderen gemiddeld 31.172 euro. Wie die kan verhuren tegen 80 euro per maand, haalt een huurrendement van 3,1%. Maar nog meer dan voor huizen en appartementen zullen zowel de aankoopprijs als de huurprijs hier zeer sterk afhangen van de ligging.

Let wel: als u een garage los van een woning verhuurt, bent u sowieso btw-plichtig. U moet dus een btw-nummer aanvragen, maar u kan ook een vrijstelling van de aanrekening aan de huurder en van de periodieke aangiftes aanvragen als u op jaarbasis minder dan 25.000 euro aan huurgelden ontvangt. Zit u daarboven, dan moet u bovenop elke huurprijs aan de huurder 21% btw aanrekenen en die doorstorten naar de fiscus.

