Investeren in vastgoed kan al met enkele honderden euro’s

25 september 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Niet iedereen heeft zomaar genoeg geld om te investeren in een woning om te verhuren. De beurs biedt mogelijkheden voor wie met een beperkt budget toch in vastgoed wil investeren.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2019 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 256.961 euro. Voor een appartement betalen we gemiddeld 226.014 euro. Dat blijkt uit de cijfers van de Notarisbarometer. Zo is het voor veel gezinnen al een grote uitdaging om voor zichzelf een woning te kopen, laat staan dat ze zouden kunnen investeren in een tweede woning om te verhuren.

Een hypothecaire lening zal ook niet altijd de oplossing brengen. Banken zijn immers strenger voor leningen die een tweede woning financieren. Het is dan ook goed mogelijk dat ze een grotere eigen inbreng vragen dan de gebruikelijke 20 procent van de aankoopprijs en dat ze ook enkel kortere looptijden toestaan, waardoor het maandelijkse afbetalingsbedrag hoger uitvalt.

Beleggen in fysiek vastgoed – zoals een huis of appartement – is op die manier niet voor iedereen weggelegd. En toch zijn er nog andere en meer laagdrempelige manieren om in vastgoed te beleggen.

Vastgoedaandelen

Op de beurs kan u aandelen kopen van zogenaamde gereglementeerde vastgoedvennootschappen of GVV’s. Dat zijn bedrijven die zelf beleggen in vastgoed. Vaak specialiseren ze zich ook in welbepaalde segmenten van de vastgoedmarkt: woningen, kantoren, winkels, opslagruimtes, zorgvastgoed…

Belangrijke Belgische GVV’s zijn Aedifica, Befimmo, Cofinimmo, Montea, Retail Estates en WDP. De koersen van de aandelen schommelen continu. Voor enkele honderden euro’s koopt u al verschillende aandelen van een vastgoedonderneming.

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn verplicht om minstens 80 procent van hun winst als dividend uit te keren. Dat zijn dus extra inkomsten voor de aandeelhouders. Bij vastgoedaandelen ligt het dividendrendement – een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf elk jaar aan dividenden betaalt in verhouding tot de aandelenkoers – meestal rond 2 à 4 procent. Veel hoger dan de opbrengst van een spaarrekening. Op de dividenden wordt wel nog 30 procent roerende voorheffing ingehouden. Bij GVV’s die investeren in zorgvastgoed is dat maar 15 procent.

Vastgoedfondsen

Het is nooit een goed idee om in maar één aandeel te investeren. Dat kan dramatische gevolgen hebben voor uw aandelenportefeuille als er met dat ene bedrijf iets fout gaat. Om de risico’s te beperken belegt u dus beter in verschillende vastgoedvennootschappen, die zich bovendien focussen op verschillende delen van de vastgoedmarkt.

Een andere mogelijkheid is om te beleggen in een vastgoedfonds. Dat is een beleggingsfonds dat zelf investeert in aandelen van een groot aantal vastgoedondernemingen. Sommige vastgoedfondsen beperken hun focus tot Belgische vastgoedbedrijven, terwijl andere ook investeren in andere delen van Europa, de Verenigde Staten of Azië.

Hou er wel rekening mee dat u instapkosten moet betalen als u in een fonds stapt. Bij het Select Immo World-fonds van KBC bedragen die 3 procent. Daarbovenop betaalt u jaarlijks ook 1,72 procent beheerskosten.

Koersschommelingen

Vastgoedaandelen en -fondsen hebben het voordeel dat ze ook toegankelijk zijn voor wie geen groot budget heeft. Bovendien zijn het manieren om te investeren in vastgoed zonder de rompslomp, administratie en het onderhoud dat gepaard gaat met een investering in fysiek vastgoed.

Dat gemak heeft ook wel een keerzijde: zo kunnen de koersen van vastgoedaandelen en -fondsen sterk schommelen, net zoals die van alle andere aandelen. Er komen met andere woorden ook risico’s bij kijken; het is dus extra belangrijk dat u zich goed laat informeren.

