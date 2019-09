Investeren in parkeerplaatsen zit in de lift, maar hoe begin je er aan?

Consument

Uit cijfers van de Federatie van het Notariaat bleek vorige week dat het aantal transacties van losse parkeerplaatsen (dus zonder een woning erbij) plots met 21% gestegen is in Vlaanderen. Veelal als investering, omdat spaarboekjes toch niets meer opbrengen. Geldt voor parkeerplaatsen ook dat locatie alles is? Hoe ga je als investeerder te werk? Notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be, geeft uitleg.