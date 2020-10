Investeren in een studentenkot een goed idee? “Doe je alles zelf, dan mag je een huurrendement van 4,50 à 4,70% verwachten”

De aankoop van studentenvastgoed blijft in coronatijden een interessante investering, ook als je zelf geen kinderen hebt. Heb je die wel, dan hoef je allereerst geen huur te betalen. En zodra ze dan afgestudeerd zijn, kan je huurbeginnen te ontvangen. Niets dan voordelen dus? Dat ook niet. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , waarschuwt dat er wel een hele hoop zaken zijn waar je op voorhand rekening mee moet houden.

Duidelijkste bewijs van de stabiliteit van studentenimmobiliën: de coronacrisis heeft geen invloed gehad op de verhuur van studentenkamers. In de zomer is de zoektocht naar een kot wel wat trager opgang gekomen, maar uiteindelijk moesten de 42.000 kotstudenten in Leuven en 35.000 in Gent toch onderdak vinden. In Leuven is net als vorig academiejaar vrijwel geen enkele studentenkamer leeg blijven staan. Investeren in studentenkoten biedt dus mogelijkheden, al moetje allerlei zaken in het achterhoofd houden.

De aankoopprijs van een studentenkot ligt ongeveer tussen de 100.000 en 150.000 euro , exclusief kosten. Koop je een bestaande kamer, dan moet je 10% registratierechten betalen. Gaat je voorkeur uit naar een nieuwbouwkot, dan betaal je 21% btw.

Een verkoper van nieuwbouwkoten biedt soms ook de mogelijkheid het beheer over te laten aan een professionele uitbater. Vaak gaat het dan om een beheercontract van tien of vijftien jaar.

Uitbater verdient

Die uitbater staat in voor alle rompslomp — papierwerk, onderhoud en eventuele herstellingen — en zorgt voor de verhuur. Je loopt in dat geval geen risico op leegstand. Als je kot een jaar niet verhuurd wordt, ontvang jij van de uitbater toch de afgesproken huurprijs. Maar ook als je een bestaand kot koopt, hoef je niet zelf voor alle rompslomp in te staan en kan je het beheer overlaten aan een verhuurkantoor.

Een professionele uitbater werkt natuurlijk niet gratis. Elke maand krijgt hij of zij een stukje van de ontvangen huur

Uiteraard werkt zo’n professionele uitbater niet gratis. Elke maand krijgt hij of zij een stukje van de ontvangen huur. Doe je alles zelf, dan mag je van een studentenkot een brutohuurrendement verwachten van 4,50 à 4,70%. Via een beheerder kom je aan 2,30 à 3,50%.

Ter vergelijking: investeren in een parkeergarage — een investering waar weinig rompslomp aan te pas komt — levert naargelang de locatie gemiddeld 2 tot 4% rendement op, een appartement aan zee verhuren kan 4 tot 5% opbrengen, maar vergt meer energie en tijd.

Huurprijs

De huurprijs voor een studentenkot ligt ergens binnen de brede marge van 350 tot 675 euro per maand. Vroeger moest je rekening houden met tien maanden huur per jaar en twee maanden leegstand (tijdens de vakantie). Vandaag wordt 85% van de studentenkoten verhuurd voor twaalf maanden. Studenten (en vooral hun ouders) krijgen vaak niet meer de mogelijkheid om te huren voor tien maanden en worden gepaaid met een aantal voordelen. Zo hoeven ze niet te verhuizen tussen twee academiejaren in en blijft de kamer beschikbaar voor het geval de student tweede zit heeft.

Als de kosten (gas, elektriciteit, water, internet) niet in de huurprijs zijn inbegrepen, moet daarop meestal een voorschot per maand betaald worden. Reken daarvoor op gemiddeld 30 tot 60 euro per maand. Op het einde van de huurperiode volgt een gedetailleerde afrekening van het werkelijke verbruik, waarbij de betaalde voorschotten verrekend worden.

Bij aanvang van het huurcontract, moet ook een waarborg betaald worden. Modelcontracten van universitaire huisvestingsdiensten vermelden één maand waarborg, maar de eigenaar is vrij om twee maanden waarborg te vragen.

Belastingschijven

Als verhuurder van een studentenkot word je op dezelfde manier belast als bij een woning voor privégebruik: niet op de huurinkomsten maar op het geïndexeerd kadastraal inkomen van de studentenkamer, verhoogd met 40%. Dat bedrag wordt samengevoegd met de overige belastbare inkomsten en is dus onderworpen aan de oplopende schijven van de personenbelasting. In het slechtste geval betaal je daarop 50% belastingen (plus gemeentebelasting).

Als je het kot binnen de vijf jaar met winst verkoopt, moet je een meerwaardebelasting van 16,5% (plus gemeentebelasting) betalen

Als je een gemeubelde studentenkamer verhuurt, ben je wél belasting verschuldigd op een deel van de huur. De fiscus gaat er dan vanuit dat 40% van de huur bestaat uit roerende inkomsten (de meubels). Daarvan mag je de helft beschouwen als kosten (50% forfaitaire kosten). Op het saldo is 30% belasting verschuldigd.

Wie geen zin heeft om verhuurder te worden, kan het aangekochte kot natuurlijk weer verkopen nadat zoon- en/of dochterlief de studieboeken aan de kant mogen schuiven. Maar toch kan je daar beter nog enkele jaren mee wachten, wil je ontsnappen aan de meerwaardebelasting van 16,5% (plus gemeentebelasting). Die moet je betalen als je het kot binnen de vijf jaar met winst verkoopt.

Kot kiezen

Bij de aankoop van een studentenkot gelden dezelfde vuistregels als bij andere categorieën vastgoed: locatie, locatie, locatie! In Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen is de vraag naar studentenkoten het grootst. Je zal er iets méér betalen voor de aankoop van een studentenkot, maar je kan er dan ook iets méér huur vragen. Opteren voor een goedkopere stad betekent meteen ook lagere huurinkomsten en een hoger risico op leegstand.

Jouw investering moet zich zeker op wandel- of fietsafstand van een universiteit of hogeschool bevinden

Heb je een goede stad uitgekozen, dan ga je best op zoek binnen het stadscentrum. Jouw investering moet zich zeker op wandel- of fietsafstand van een universiteit of hogeschool bevinden. Ook de nabijheid van openbaar vervoer is een belangrijke troef.

Studenten stellen almaar hogere eisen voor hun kot. Ze verwachten een internetverbinding, digitale tv en doorgaans ook een eigen toilet en badkamer. Met extraatjes zoals een fietsenstalling, parking en opbergruimte, vergroot je de kans om studenten aan te trekken die een mooie huur willen betalen.

Je kan best ook informatie inwinnen over de toekomstplannen voor jouw locatie. Een universiteit of hogeschool kan beslissen om een bepaalde opleiding te verplaatsen of te schrappen. En een stadsbestuur kan kiezen om een campus of faculteit te verhuizen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Nico De Baene (51) investeerde in een Upkot-gebouw: “Door aankoop een half jaar gratis kot”

Als vader van twee toenmalige tienerkinderen investeerde Nico De Baene uit Sijsele zes jaar geleden in Gentse studentenhuisvesting. Via studentenhuisvester Upgrade Estate investeerde hij 110.000 euro in een Upkot-gebouw.

Nico De Baene:“Wij kwamen toen in een fase van ons leven met wat financiële reserve. We zochten naar een interessante en rendabele investering. Op internet las ik onder meer over ouderenzorg en studentenhuisvesting. Met de vooruitzichten van hogere studies voor onze kinderen was de keuze snel gemaakt. Onze dochter zat al aan de Topsportschool in Gent en wou ook daar haar hogere studies afwerken.”

Als er pakweg een trapleuning loszit of een boiler het begeeft, dan hoef ik mij niet met de herstelling bezig te houden Nico De Baene

“In Gent mag je geen studentenkoten per stuk kopen. Je investeert mee in een procentueel stuk van een pand. We bezitten dus geen specifiek kot, ook niet dat van onze dochter. Het handige aan het systeem met Upgrade Estate is het totaalpakket. Als er pakweg een trapleuning loszit of een boiler het begeeft, dan hoef ik mij niet met de herstelling bezig te houden. De onkosten worden wel jaarlijks van het cashrendement afgetrokken, maar onze investering blijft meer dan de moeite waard. Ons rendement bedroeg 2,5% in het eerste jaar. Dat is tot dusver elk jaar een beetje gestegen. Nu zitten wij aan 3,5%. Wij betalen met ons rendement eigenlijk een halfjaar kot voor onze dochter. Nu al voor het vijfde jaar. Dat is veel interessanter dan een spaarboekje én bovendien neemt de waarde van ons geïnvesteerd bedrag jaarlijks toe.”

“Ik ben ook zeker van mijn investering want voor het project waarin ik geïnvesteerd heb, is er een overeenkomst van tien jaar met de Arteveldehogeschool. Wanneer ik mijn aandeel in het Upkot-gebouw op een dag van de hand wil doen, zal dat ook voor meer dan 110.000 euro zijn.”

Bronnen: BrikBrussel, Dienst Huisvesting Universiteit Hasselt, Kotweb Antwerpen, KULeuven, Kotatgent