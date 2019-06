Intresten op uw spaargeld: moet u die wel aangeven? Johan Van Geyte

11 juni 2019

08u30

Weinig Belgen nemen de interesten die ze ontvangen op hun spaargeld of beleggingen op in hun belastingaangifte. Pas echter op, want die aangifteplicht is echt niet beperkt tot de 'happy few': u zit sneller aan de bovengrens dan u misschien vermoedt. Bovendien kan het in enkele gevallen juist interessant zijn om die aangifte sowieso te doen.

Spaarboekjes

Op spaarboekjes is de eerste schijf van 960 euro (inkomsten 2018) vrijgesteld van belastingen. Maar die grens geldt wel voor al uw spaarrekeningen samen. Bovendien moet u daarbij ook de intresten van het spaargeld van uw minderjarige kinderen meetellen.

Het kan perfect zijn dat uw bank u in 2018 geen belastingen afhield, omdat u per individuele spaarrekening nergens boven de grens van 960 euro uitkwam, maar dat u toch globaal hoger afsloot. In dat geval moet u het bedrag boven 960 euro opnemen in uw aangifte, waar het belast wordt tegen 15 procent.

Die grens van 960 euro geldt per persoon. Hebben u en uw partner bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening, dan mag u de interesten onderling verdelen. Idem wat betreft de interesten van minderjarige kinderen.

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

De vrijstelling van 960 euro (inkomsten 2018) op de spaarrekening geldt alleen op de zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen. Dat zijn spaarrekeningen die zowel een basisrente als een getrouwheidspremie bieden. Doen ze dat niet en bieden ze bijvoorbeeld alleen een basisrente, dan geldt geen vrijstelling en houdt de bank vanaf de eerste euro aan intresten al meteen 30 procent voorheffing in. In dit geval hoeft u ze sowieso niet meer apart aan te geven, aangezien ze dus al volledig belast werden.

Buitenlandse spaarrekeningen

Ontving u intresten op buitenlandse spaarboekjes of zichtrekeningen? Zeker aangeven, want de Belgische fiscus belast deze aan 30 procent. Ze ‘vergeten’ opnemen in uw aangifte heeft niet zoveel zin, want tussen heel wat landen zijn hierover afspraken gemaakt, waardoor informatie over uitbetaalde intresten aan buitenlandse rekeninghouders automatisch tussen de fiscale diensten wordt uitgewisseld. Uw Belgische belastingcontroleur is dus al op de hoogte van de intresten die u in een aantal andere landen ontving.

Obligaties, termijnrekeningen

Bij de uitbetaling van rente op obligaties en termijnrekeningen houden de Belgische banken sowieso 30 procent roerende voorheffing af. Ook hier geldt dit als eindbelasting en hoeft u ze niet meer apart aan te geven.

Opgelet

In sommige gevallen is het interessant om interesten die niet verplicht zijn om aan te geven toch te melden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen, dat volledig belast wordt in de laagste schijf van 25 procent. Als de belasting van de globale inkomsten (hier dus 25%) lager is dan de individuele belasting (voorheffing van 30%), kunnen ze een deel van de betaalde voorheffing recupereren.

