Installatie digitale elektriciteits- en gasmeters wordt versneld

05 juni 2020

15u35

Bron: Belga 0 Consument Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de vervanging van analoge meters voor elektriciteit en aardgas door digitale meters versnellen. Vlaanderen is in juli 2019 gestart met de uitrol van de digitale meter. Oorspronkelijk was een termijn van 15 jaar voorzien voor de volledige uitrol. Minister Demir wil dat nu beperken tot 10 jaar. Tegen eind 2024 moet 80 procent van de gebruikers een digitale meter hebben.

In juli 2019 is Vlaanderen gestart met de invoering van de digitale meter. Die digitale meters komen in de plaats van de oude analoge of elektromechanische meters met een draaiteller. Met een digitale meter kunnen gebruikers op elk moment zien hoeveel elektriciteit en aardgas ze precies verbruiken. Gebruikers kunnen de meter ook slim gebruiken en op die manier energie en kosten besparen. De meterstanden kunnen ook vanop afstand uitgelezen worden, waardoor er geen manuele controles meer nodig zijn.

Achterop

In totaal moeten er in Vlaanderen 5,7 miljoen analoge meters vervangen worden. Eind april stond de teller op 269.000 digitale meters. Daarmee hinkt Vlaanderen achterop ten opzichte van andere Europese landen. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt dat meer dan de helft van de lidstaten een installatiegraad van 10 procent bereikt hebben voor slimme meters voor elektriciteit. In zeven lidstaten hebben al 80 procent van de gebruikers een digitale meter of is de uitrol voltooid.

Volgens Demir blijkt uit een nieuwe studie van energieregulator VREG dat zo’n versnelde uitrol ook een hogere maatschappelijke winst heeft dan de oorspronkelijke uitrol over 15 jaar. In die nieuwe kosten-batenanalyse is sprake van een winst van gemiddeld 888 miljoen euro. “Dat is dus een stuk positiever dan een tragere uitrol over 15 jaar, waarvoor de kosten-batenanalyse berekend werd op 768 miljoen euro. We hebben er dus alle voordeel bij om de uitrol van de digitale meter maximaal te versnellen”, aldus Demir.

Tien jaar

Daarom wil minister van Energie Zuhal Demir nu een tandje bijsteken en de uitrol van de digitale meter versnellen. Zo is het de bedoeling om de termijn van de volledige uitrol te beperken tot 10 jaar in plaats van 15 jaar en tegen eind 2024 moet netbeheerder Fluvius bij 80 procent van de gebruikers een digitale meter geplaatst hebben. “Zo kunnen gezinnen ook sneller genieten van de voordelen van de digitale meter: energiebesparing en dus ook minder kosten”, zegt minister Demir.

Zal zo’n versnelde uitrol niet leiden tot hogere kosten bij de netbeheerders en dus ook tot hogere kosten voor de klanten? Minister Demir is overtuigd van niet. “De versnelde uitrol is wel degelijk mogelijk zonder te leiden tot hogere elektriciteitskosten voor de energieverbruikers. Het einddoel van deze versnelde uitrol is zelfs het tegenovergestelde: de factuur drukken voor mensen die bewust omgaan met hun energieverbruik”, klinkt het.

