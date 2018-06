Inspectie vindt geen inbreuken bij WK-promo's tv-toestellen sam

17 juni 2018

15u41

Bron: belga 1 Consument De WK-acties waarbij tv-toestellen met forse kortingen worden verkocht, verlopen volgens de regels. De economische inspectie heeft voorlopig geen inbreuken vastgesteld rond oneerlijke handelspraktijken, meldt de persdienst van minister van Consumenten Kris Peeters.

Vorige week verschenen berichten dat een aantal elektroketens promotie voeren voor tv-toestellen naar aanleiding van het WK voetbal. "Daarbij zouden prijzen geafficheerd zijn die geen prijsverlaging zouden inhouden", legt Peeters uit.

Technologiesite Tweakers.net bracht aan het licht dat enkele 'superpromoties' al wekenlang afgeprijsd waren, ook zonder een WK-actie. Bovendien waren de toestellen zelfs met afprijzing soms goedkoper te krijgen bij de concurrentie. De minister gaf aan de economische inspectie de opdracht een onderzoek te starten.

Geen inbreuken

"Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat voorlopig geen inbreuken op de regels inzake oneerlijke handelspraktijken werden vastgesteld. De gemelde problemen konden niet worden bevestigd op basis van de prijshistorieken die werden opgevraagd en aangeleverd", aldus Peeters. Hij maakt zich sterk dat het onderzoek wordt voortgezet en verruimd. Dat betekent dat in een volgende fase ook andere tv-toestellen en ander ketens onderzocht worden.

"Het is een geruststelling dat in een eerste fase van het onderzoek geen flagrante overtredingen werden vastgesteld. We zetten het onderzoek wel voort zodat we de consument kunnen verzekeren dat hij ook effectief een goede deal doet wanneer hij in het kader van een promotieactie een televisietoestel koopt", luidt het.

