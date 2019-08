Inflatie op laagste niveau in bijna 4 jaar AW

29 augustus 2019

12u18

Bron: Belga 0 Consument De inflatie in België is deze maand gezakt naar 1,26 procent. Het is van oktober 2015 geleden dat de prijzen nog zo traag stegen, zo blijkt uit cijfers die het statistiekbureau Statbel vandaag heeft gepubliceerd.

De inflatie daalt nu al voor de vijfde maand op rij. In mei bedroeg de inflatie nog 1,89 procent. Worden energieproducten niet meegeteld, stijgt de inflatie wel tot 1,64 procent tegenover 1,62 procent in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in augustus 1,56 procent tegenover 1,61 procent in juli.

De producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar het sterkst in prijs zijn gestegen, zijn kranten (16 procent), postverzending (12,5 procent) en huisbrandolie (10,7 procent). De sterkste dalers zijn LPG-brandstof (-23,3 procent), verse zeevruchten (-17,5 procent) en aardgas (-11,6 procent).