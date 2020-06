Ineens is de mobilhome weer populair: zo financiert u de aankoop ervan Kurt Deman

25 juni 2020

08u37

Bron: spaargids.be 2 Sparen Viroloog Marc Van Ranst prijst de mobilhome aan als het geknipte reisvervoer in coronatijden. Kneuterigheid ten top of juist très cool? De Belg lijkt toch vooral de laatste mening toegedaan. De camper kon de afgelopen jaren al op een groeiende interesse rekenen, maar lijkt vandaag nog populairder dan ooit tevoren. Goedkoop zijn ze dan weer niet, maar gelukkig kan u naar de bank voor een lening. Viroloog Marc Van Ranst prijst de mobilhome aan als het geknipte reisvervoer in coronatijden. Kneuterigheid ten top of juist? De Belg lijkt toch vooral de laatste mening toegedaan. De camper kon de afgelopen jaren al op een groeiende interesse rekenen, maar lijkt vandaag nog populairder dan ooit tevoren. Goedkoop zijn ze dan weer niet, maar gelukkig kan u naar de bank voor een lening. Spaargids.be zocht uit waar u rekening mee moet houden.

Een mobilhome staat voor veel Belgen synoniem met vrijheid en onbezorgd genieten. Hoewel de zomer van 2019 records brak qua verkoop, moesten de verkooppunten natuurlijk ook de deuren sluiten tijdens de lockdown. De Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit mocht in juni wel al 17 procent meer campers inschrijven dan het jaar voordien. Die stijging zal zich de komende weken waarschijnlijk nog sterker aftekenen, want op reis gaan met een mobilhome is deze zomer waarschijnlijk de beste manier om zo veel mogelijk in de eigen kleine bubbel te blijven.

Van 40.000 tot 160.000 euro

Mobilhomes zijn er natuurlijk in verschillende uitvoeringen en afwerkingen. Resultaat: u vindt er zowel van 40.000 euro (basismodel met twee slaapplaatsen), als ook van van 160.000 euro (luxebeesten met vier slaapplaatsen, loungezetels en uitschuifbare tv-fauteuil). Als u het echt goedkoop wil, is een tweedehandscamper een optie. Afhankelijk van het bouwjaar en de uitrusting tikt u die gemiddeld voor 25.000 euro op de kop.

De meeste banken financieren de aankoop van een mobilhome met een klassieke autolening. Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van uw lening wijkt dus meestal weinig tot niets af van dat uw autokrediet. Spaargids.be vergeleek enkele mobilhomeleningen.

Bij schrijven (24 juni 2020) afficheerde AXA het laagste JKP. Voor een geleend bedrag van 30.000 euro met een looptijd van 48 maanden betaalt u daar 1,25% leningkosten (€ 640,98 per maand, € 767,04 totale interest). Bij AXA mag u tot 110% van de aankoopprijs van het voertuig lenen en zijn ook leningen op 12 maanden mogelijk.

Belangrijke info is dat diverse banken het maximale te lenen bedrag plafonneren. Stel dat u een mobilhome van meer dan 100.000 euro wil kopen, dan moet u ook flink wat eigen inbreng hebben. Er zijn wel uitzonderingen op die regel. Zo legt kredietverstrekker Cetelem de limiet op 120.000 euro.

3,5 keer duurder

De meeste verkooppunten van campers stellen zelf financieringen voor, vaak met lagere interestvoeten dan bij de bank. Klinkt verleidelijk, maar let wel goed op het totaalplaatje. Het is altijd mogelijk dat u via de bank interessante voorwaarden krijgt.

Kan u omwille van omstandigheden geen nieuwe auto- of mobilhomelening aangaan? Dan is een persoonlijke lening eventueel het bekijken waard. Het belangrijkste nadeel is dan wel dat de rentetarieven daarvoor flink hoger liggen dan die van de autoleningen.

Bijvoorbeeld: nemen we opnieuw een bedrag van 30.000 euro, af te lossen op 48 maanden, dan was op 24 juni 2020 de goedkoopste persoonlijke lening die uit de prijsvergelijker van Spaargids.be naar voren kwam die van DHB Bank, met een JKP van 4,25%.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Een fietslening aangaan? Dit moet u weten

Schade bij ongevallen hoger tijdens coronacrisis: wat te doen bij een aanrijding?

Autolening vervroegd terugbetalen? Hou hier rekening mee

Bron: spaargids.be.