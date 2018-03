IN KAART: Zoveel zonnepanelen liggen er in jouw gemeente Aantal installaties van zonnepanelen na vijf jaar opnieuw boven de 40.000: "Burgers zijn echt fantastisch bezig" TT ARA

13 maart 2018

11u23

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Consument Vorig jaar zijn in Vlaanderen 41.296 zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). 41.296 panelen, dat zijn er een pak meer dan de 26.832 in 2016, maar vooral een spectaculaire toename in vergelijking met vijf jaar geleden. In 2013 was het aantal nieuwe installaties verschrompeld tot 4.632. "Toch is er dringend een inhaalbeweging nodig in de steden", vindt Gryffroy.

"Hoewel de prijs van zonnepanelen niet meer fors gedaald is de laatste jaren en er geen steun meer is via groenestroomcertificaten, zien we een duidelijke heropleving", zegt een tevreden Tommelein. "In 2017 halen we voor het eerst weer een piek van meer dan 40.000 installaties. Voor dergelijke cijfers moeten we tot in 2012 teruggaan. De burgers zijn dus echt fantastisch bezig."

Toch zijn er bij die cijfers ook kanttekeningen te maken. "De toename van het aantal zonnepanelen blijft vooral een plattelandsfenomeen", merkt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) op. Uit zijn berekeningen blijkt dat als je gaat kijken naar het aantal zonne-installaties per 1000 inwoners, de achterstand van de steden en verstedelijkte gemeenten vorig jaar zelfs toenam. Een inhaalbeweging door de steden is dus dringend nodig, vindt hij. "Maar dit kan alleen als mensen en bedrijven ook mogen investeren in zonnepanelen op andermans dak."

Bij de grote steden spant Gent de kroon met 6.457 installaties op haar grondgebeied, gevolgd door Antwerpen met 5.287. De top drie wordt vervolledigd door Brugge (4.144 installaties).

Noord-Limburg

Maar je kan de cijfers ook relatief bekijken per 1.000 inwoners, en dan vallen vooral een aantal Noord-Limburgse gemeenten op (zie kaart bovenaan of tabel onderaan). Er zijn maar twee gemeenten met meer dan 100 installaties per 1.000 inwoners: Opglabbeek (106) en Kinrooi (101). Ook Peer, Meeuwen-Gruitrode, Hechtel-Eksel (elk 97), Balen en Bocholt (elk 96) doen het goed.

De steden en hun randgemeenten bengelen zelfs helemaal onderaan als ze vergeleken worden met het aantal inwoners. Antwerpen is de vierde laatste in de lijst met 10 installaties per 1.000 inwoners, ook Gent scoort laag met 25.

O versubsidiëring

Het aantal nieuwe installaties was gezakt van een recordaantal van 43.772 in 2012 naar amper 4.632 in 2013. "In 2012 werd duidelijk dat er aan oversubsidiëring was gedaan van de zonnepanelen", verklaart Margot Neyskens, woordvoerster van minister Tommelein. "De groenestroomcertificaten daalden van 250 naar 90 euro. De positieve perceptie en het draagvlak die zonnepanelen bij het grote publiek hadden, vielen weg."

In 2014 steeg het aantal installaties zeer voorzichtig naar 8.387, in 2015 naar 13.578 en in 2016 was er een verdubbeling naar 26.832 om in 2017 door te stoten naar 41.296 en zo het recordniveau van 2012 te benaderen.

Geen groenestroomcertificaten meer

De kostprijs van zonnepanelen is vandaag ongeveer een vijfde van de kostprijs tien jaar geleden. Sinds midden 2015 krijg je als particulier geen groenestroomcertificaten meer. Het systeem van de terugdraaiende teller is voldoende rendabel gebleken zonder de certificaten.

"Het overgrote deel van de nieuwe installaties is kleiner dan 10kW en de stijging komt dus vooral van particulieren", zegt minister Tommelein. Hij hoopt dat er na de aanpassing van de ondersteuning vanaf 1 april ook een stijging komt van het aantal grote installaties.

Het totale aantal installaties van zonnepanelen in Vlaanderen bedraagt vandaag 323.375.

Zoek jouw gemeente op in de lijst door bovenaan rechts in het zoekveld je gemeentenaam in te typen: