IN KAART. Na de historisch hoge dieselprijs: hier kan je het goedkoopst tanken in jouw regio TT

02 oktober 2018

14u53 0 Consument Diesel was nooit eerder zo duur. Een liter kost vanaf vandaag maximaal 1,609 euro. Wij lijsten voor u, met behulp van de website Diesel was nooit eerder zo duur. Een liter kost vanaf vandaag maximaal 1,609 euro. Wij lijsten voor u, met behulp van de website Carbu.com , de goedkoopste tankstations voor diesel in uw regio op.

De dieselprijs blijft maar stijgen en staat sinds vandaag op zijn hoogste maximumpeil ooit. Het vorige record dateert al van oktober 2012.

Toch kan het nog de moeite lonen uit te kijken waar je gaat tanken. Het goedkoopste tankstation voor diesel vind je bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen, waar een liter brandstof aan 1,409 euro van de hand gaat bij Gabriëls in Erpe-Mere.



Dat is maar liefst 20 eurocent per liter goedkoper dan de maximumprijs, wat je voor een tank van 50 liter al snel een besparing van 10 euro kan opleveren. Ook super 95 en 98 zijn er trouwens het goedkoopst van Vlaanderen.



Wie op die manier consequent altijd in het goedkoopste pompstation gaat tanken, kan bij een gemiddeld verbruik van 6 liter diesel per 100 kilometer en aan 15.000 kilometer per jaar in theorie tot 180 euro uitsparen (uiteraard zonder rekening te houden met hoe ver de eventuele omweg is die je ervoor moet maken).

Zaterdag prijsverhoging benzine

Bij benzine 95 E10 komt er overigens zaterdag 0,5 cent bij tot een maximumprijs van 1,535 euro per liter. De maximumprijs van super 98 gaat 0,4 cent hoger tot 1,612 euro per liter. Lpg tot slot gaat plus 2,8 cent naar 0,658 euro per liter.

Naast de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten spelen nog enkele andere elementen. Zo is er de semestriële indexering van de distributiemarges en ook de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden.

Opgelet: de brandstofprijzen gelden op het moment van schrijven. De prijzen kunnen binnen een dag aangepast worden. De meest recente prijzen vind je op carbu.com.