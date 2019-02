IN KAART. Huizenprijs in Brussel overstijgt voor het eerst 450.000 euro, grote verschillen per gemeente TT

19 februari 2019

15u05

Bron: Belga 0 Consument De gemiddelde prijs van een woonhuis in het Brussels gewest is in 2018 voor het eerste de kaap van 450.000 euro gepasseerd. Ook de gemiddelde prijs van een appartement steeg opnieuw in 2018. Het Brussels gewest is wel de enige regio in België waar de vastgoedactiviteit achteruit ging en dat met een lichte daling van 0,4 procent. Dat maakt de Brusselse vereniging Notariële Verkopingen bekend op een persconferentie.

Hoewel Brussel de kleinste huizenmarkt van het land heeft, zijn de gemiddelde huizenprijzen er wel het hoogst. In 2018 steeg die gemiddelde prijs met 5,3 procent ter vergelijking met 2017 en bedraagt zo 452.721 euro. Voor het eerst gaat de huisprijs in de Brusselse regio boven 450.000 euro. De gemiddelde huisprijs in Brussel ligt in 2018 liefst 79,9 procent hoger dan het nationaal gemiddelde van 251.584 euro, 63 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde van 277.304 euro en 139 procent hoger dan het Waals gemiddelde 189.257 euro.

Binnen de Brusselse gemeenten zelf is er zelf nog een wezenlijk verschil wat betreft de gemiddelde prijzen van een woonhuis. In de goedkoopste gemeente Sint-Jans-Molenbeek kost een woonhuis gemiddeld 292.063 euro, terwijl die prijs van een woonhuis in de duurste gemeente Elsene liefst 633.360 euro bedraagt. Het valt op dat er een duidelijk onderscheid is in de prijzen tussen de goedkopere noordelijke gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Jette, of deelgemeenten Haren en Neder-Over-Heembeek en de duurdere zuidelijke gemeenten zoals Elsene, Ukkel Etterbeek of Sint-Pieters-Woluwe.

In het geografische centrum Brussel-stad ligt de gemiddelde woonhuisprijs op 446.930 euro, in de lijn van het gewestelijke gemiddelde. Maar tegenover 2017 daalde die prijs in 2018 wel met ruim 9 procent, ofwel 50.000 euro, en dat voor het tweede jaar op rij. De grootste prijsstijger in 2018 is Sint-Gillis met 24,1 procent.

Appartementen

In de Brusselse regio maken appartementen twee derde van de residentiële vastgoedmarkt uit. De gemiddelde prijs van een appartement in het Brussels gewest steeg in 2018 met 2,4 procent en ligt op 240.250 euro. Dat is 9,2 procent meer dan het nationaal gemiddelde van 220.095 euro, 7,1 procent duurder dat het Vlaamse gemiddelde van 224.331 euro en liefst 37,8 procent duurder dan het Waals gemiddelde van 174.410 euro.

De grootste stijgingen van de appartementsprijzen worden waargenomen in de gemeente Sint-Joost-ten-Node en Elsene, waar er een stijging is van 9,7 procent. De dichtstbevolkte Brusselse gemeente ziet de prijs van een appartement voor het tweede jaar op rij stijgen en zo komt de gemiddelde prijs van een appartement er met 202.555 euro voor het eerst boven de kaap van 200.000 euro uit. De goedkoopste gemeente op basis van de gemiddelde appartementsprijs is Anderlecht met 169.427 euro en de duurste gemeente is Sint-Pieters-Woluwe met 334.098 euro.

Ook hier is een duidelijk verschil in prijsklasse merkbaar tussen de goedkopere noordelijke gemeenten en de duurdere centrum- en zuidelijke gemeenten.