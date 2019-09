IN KAART. Alcohol in België duurder dan gemiddeld in EU TT

06 september 2019

15u50

Bron: Belga, Eurostat 2 Consument De prijzen van alcoholische dranken in ons land liggen gemiddeld zes procent hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van de Europese dienst voor statistiek Eurostat.

De hoogste prijzen voor alcohol worden betaald in Finland, waar consumenten 82 procent meer moeten betalen dan gemiddeld. Daarna volgen Ierland (77 procent) en Zweden (52 procent). Worden ook niet EU-landen meegerekend, dan is Noorwegen de absolute uitschieter. Alcohol is er maar liefst 152 procent duurder dan het EU-gemiddelde.

De goedkoopste alcohol is terug te vinden in Bulgarije en Roemenië, waar prijzen een kwart onder het gemiddelde liggen.