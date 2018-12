In drie gemakkelijke stappen naar een goedkopere energiefactuur Dries Van Damme

Bron: mijnenergie.be Consument De energieprijzen swingen de pan uit. Net daarom ga je best op zoek naar het goedkoopste tarief. En dat is veel eenvoudiger dan je denkt, want na enkele muisklikken weet je al bij welke energieleverancier je minder betaalt.

Je kan je energieleverancier voor elektriciteit en aardgas vrij kiezen. Veranderen van leverancier is ook niet moeilijk; het enige wat je moet doen is een opzegtermijn van één maand respecteren. Het is ook zinnig om om de zoveel tijd eens opnieuw de tarieven van diverse leveranciers met elkaar te vergelijken. Waarom? Omdat de tarieven - onder invloed van diverse factoren - best vaak veranderen. Het is dus heel goed mogelijk dat die aantrekkelijke formule van een jaar geleden momenteel niet meer de beste optie is.

Stap 1: Vergelijk zelf

Via deze online vergelijkingstool krijg je een volledige kijk op alle tarieven van Belgische leveranciers, toegespitst op jouw woning en verbruik.

Neem je laatste energiefactuur bij de hand, want daarop staat je jaarlijks verbruik vermeld. Je kan het ook vaak terugvinden op de website van je huidige leverancier. Dat cijfer heb je nodig om de tarieven heel specifiek te berekenen. Een kroostrijk gezin heeft namelijk andere energiebehoeften dan een samenwonend koppel of een single. Ken je je verbruikscijfer niet, dan kan je de simulatie ook berekenen op basis van je type woning.

Vul je postcode in. De energietarieven kunnen behoorlijk verschillen naargelang je woonplaats.

Duid aan over welk type elektriciteitsmeter je beschikt: dag (enkelvoudig tarief), dag/nacht (tweevoudig tarief), dag (enkelvoudig tarief) + uitsluitend nacht of dag/nacht (tweevoudig tarief) + uitsluitend nacht. Op je verbruiksfactuur staat je metertype sowieso wel ergens vermeld. Je kan natuurlijk ook zelf eens gaan kijken naar de meter in je garage of kelder of berging. Het verschil zie je direct: een enkelvoudige meter telt één register, een tweevoudige meter bestaat uit twee registers (dag en nacht dus). Het type van je elektriciteitsmeter kan ook invloed hebben op je stroomfactuur.

Vul in of je al dan niet over zonnepanelen beschikt.

Noteer je verbruik, en extra gegevens als je huidige leveranciers, of je je elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier wenst af te nemen, of je een vaste of een variabele energieprijs wenst en de gewenste graad van dienstverlening. Je kan ook de lopende promoties aanvinken - dat doe je best als je op zoek bent naar het goedkoopste tarief.

Stap 2

Je krijgt nu een lijst met alle tarieven op je scherm, de goedkoopste bovenaan. Je ziet in één oogopslag ook enkele belangrijke bepalingen, bijvoorbeeld of de energieprijs vast of variabel is, de duurtijd die aan een contract hangt, de wijze van dienstverlening, het percentage groene energie, enzovoort. Bij de prijzen en het type energieprijs kan je ook doorklikken voor meer info.

Stap 3

Heb je een leverancier gevonden die een veel goedkopere oplossing biedt dan je huidig contract? Dan kan je eigenlijk meteen je overstap online in orde brengen. Sinds enkele jaren hoef je geen verbrekingsvergoeding meer te betalen aan je huidige leverancier, waardoor je dus geen rekening hoeft te houden met de einddatum van jouw lopende contract. Eenmaal de formaliteiten geregeld, ontvang je een e-mail met een bevestiging van je nieuwe energieleverancier. Zo lang duurt het dus om over te stappen. En na die opzegtermijn van een maand, geniet je dus van het goedkoopste tarief op jouw maat.

