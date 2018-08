In detail: dit zijn de nieuwe bagageregels van Ryanair TT

24 augustus 2018

08u31 16 Consument Lagekostenmaatschappij Ryanair kondigde gisteren aan rolkoffertjes vanaf november niet langer te aanvaarden als gratis handbagage. Wie de koffertjes nog wil meenemen aan boord, moet daar binnenkort voor betalen. We zetten de nieuwe regels op een rijtje.

Reizigers van Ryanair mogen vandaag tassen en koffers tot een gewicht van tien kilo nog zelf mee het vliegtuig in nemen, naast een kleine tas of zak. Wie grotere bagage wil laten inchecken in het ruim, betaalt 25 euro per tas van 20 kilogram. Vanaf 1 november komt daar verandering in.

Geen twee tassen meer

Onder de nieuwe tarieven zullen klanten die geen priority-ticket kopen, nog maar één kleine tas aan boord mogen nemen zonder kosten. Die tas moet onder de zetel voor je passen. In ruil vergroot Ryanair wel de maximale afmetingen van dat stuk bagage van 35x20x20 cm naar 40x20x25 cm. Ook de bak waar je je tas insteekt om de afmetingen te controleren, vergroot en is volgens Ryanair 25 procent groter dan de maximale afmetingen van de tas. Enkel als je kleine tas daar niet in past, betaal je 25 euro.

Reizigers die een groter tweede stuk bagage willen meenemen, in de praktijk vaak een rolkoffertje, zullen dat moeten laten inchecken aan de incheckbalie op de luchthaven. Dat stuk bagage mag maximaal 10 kilogram wegen en kost bij het moment van boeken 8 euro. Voeg je nog bagage toe nadat je je reis geboekt hebt, betaal je 10 euro. Kom je naar de luchthaven zonder die bagage te boeken, betaal je 25 euro.

Met prioriteit

Voor reizigers met prioriteit verandert er niets. Zij betalen 6 euro bij het moment van boeken of 8 euro na de boeking, en mogen gratis één kleine tas en één grotere tas van maximaal 10 kilogram aan boord nemen. Er zijn per vlucht maximaal 95 passagiers die prioritair kunnen reizen en er is plaats voor ongeveer 100 rolkoffers in de bagageruimte boven de stoelen.

Volgens Ryanair is het nieuwe beleid vooral bedoeld om vertragingen te voorkomen en geen prijsverhoging. Vandaag krijgen heel wat rolkoffers aan de check-ingate een label en worden ze na het instappen nog in het ruim geplaatst. Dat veroorzaakt vertragingen tot 25 minuten en die praktijk moet voor Ryanair dan ook verdwijnen.

De maatschappij zegt dat er voor 60 procent van de klanten niets verandert. 30 procent koopt nu al een priority-ticket en nog eens 30 procent reist met enkel één kleine tas.