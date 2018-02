Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud In de armen van mama en papa, tot het laatste moment



28 februari 2018

Ook ongeneeslijk zieke kinderen willen liefst thuis zijn, in de geborgenheid van hun gezin. Het thuiszorgproject Koester maakt dit mogelijk. Koesterverpleegkundige Kristien Mattheeuws getuigt over haar job. “Ouders zijn zo sterk in het geven van warmte, liefde en zorg.”

De muren in het kantoor van de Koesterverpleegkundigen hangen vol kaartjes, gedichten en foto’s. Het zijn stille getuigen van de vele honderden kinderen en jongeren die ze in de afgelopen 25 jaar geholpen hebben en die er vandaag niet meer zijn. Toch is dankbaarheid het overheersende gevoel.

Kristien Mattheeuws: “Als je hoort dat je kind niet meer zal genezen… dan spat je leven uit elkaar. Je bent lam geslagen. De meeste ouders denken eerst dat ze het niet zullen aankunnen: de onzekerheid en de angst tijdens de ziekte, het verdriet van het overlijden. Maar ik zie het steeds opnieuw: ouders zijn zo sterk in het geven van warmte, liefde en zorg! Koester ondersteunt hen daarin. Zodat zij hun kind thuis kunnen koesteren, tot het laatste moment.”

Comfort en pijnbestrijding

Vroeger moesten zeer zieke kinderen in het ziekenhuis blijven. Als ze al naar huis gingen, kwamen ze op het einde vaak toch weer in een ziekenhuiskamer terecht. Thuis palliatieve zorgen geven, dat bestond niet. Koester maakt dit wel mogelijk. Dit thuiszorgproject wordt gefinancierd met geld van het Kinderkankerfonds en de overheid. Het Koesterteam bestaat uit vier verpleegkundigen, die in beurtrol 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn, aangevuld met kinderoncologen, kinderpsychologen en een sociaal verpleegkundige.

Kristien Mattheeuws: “We gaan bij de mensen thuis langs en organiseren en coördineren de zorg samen met de huisarts en thuisverpleegkundigen. Door onze steun kan een stuk van de behandeling thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis. Wanneer duidelijk is dat een kind niet meer zal genezen, organiseren we thuis palliatieve zorg. Het kan dan om kanker gaan, maar ook om andere aandoeningen. De begeleiding kan maanden en soms zelfs jaren duren. Een deel van de zorg is medisch: we zorgen voor comfort en pijnbestrijding, zoals dat in het ziekenhuis zou gebeuren. De ouders mogen ons ook altijd bellen als ze onzeker zijn of vragen hebben.”

Wenen in de auto

Naast de medische verzorging geven de Koesterverpleegkundigen ook psychologische ondersteuning.

Kristien Mattheeuws: “In het begin zijn ouders gefixeerd op het verlies. Dat is normaal. Maar het is belangrijk dat ze ook oog krijgen voor wat er wel nog mogelijk is in de tijd die nog rest. We kunnen Make a Wish inschakelen of een vakantiehuis regelen. Tieners willen misschien nog eens samen met het gezin op reis gaan. Het is het moment om er alles uit te halen. Dan hoef je later niet met spijt terug te kijken.”

Kinderen en ouders groeien vaak sterk naar elkaar toe in deze periode. Ook de Koesterverpleegkundige komt in het hart van het gezin binnen. Maar zij moet wel professioneel blijven. “Dat is in het belang van het gezin, want we zijn wel een houvast, maar geen vriendin. Het is ook in ons eigen belang. Als het telkens opnieuw te persoonlijk wordt, hou je deze job niet vol. Ik mag mijn werk niet telkens meenemen naar huis. Daar moet ik zelf een mama zijn voor mijn gezin. Bij mij is mijn auto de uitlaatklep, waar ik mijn emoties kan loslaten.”

Wat kan je doen als buur of vriend?

Koester nodigt alle ouders twee keer per jaar uit voor een lezing of een etentje. En op de sterfdatum van hun kind stuurt het team steevast een kaartje.

Kristien Mattheeuws: “De mensen waarderen dat echt. Hoe langer het overlijden geleden is, hoe blijer ze er mee zijn. Een kind is pas dood als je het doodzwijgt. Ook als buur of vriend van het gezin doe je de mensen veel plezier met een kaartje of een kleine attentie. Dat is trouwens ook het geval tijdens de laatste levensmaanden. Grote gebaren of ellenlange betogen hoeven niet. Breng spontaan verse soep langs, zet een zelfgebakken cake aan de voordeur, kom eens langs voor een babbel. Wegblijven is het slechtste wat je kan doen. Dan blijf je achter met een hol gevoel. Dat kan je later niet meer goedmaken.”