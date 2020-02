In 2019 zijn er 15.383 meer elektrische wagens ingeschreven dan in 2018 TT

14 februari 2020

14u12

Bron: Belga, FOD Mobiliteit 0 Consument In 2019 werden 688.114 nieuwe motorvoertuigen en 910.834 tweedehands voertuigen ingeschreven in België. Het aantal nieuwe motorvoertuigen is met 0,7 procent gestegen, terwijl de inschrijving van tweedehands voertuigen met 0,9 procent gedaald is. In hetzelfde jaar kwamen er in totaal 43.905 personenauto's bij die helemaal of gedeeltelijk op elektriciteit rijden (7,9 procent van het marktaandeel), wat 15.383 auto's meer is dan het jaar daarvoor, zo meldt statistiekbureau Statbel.

In 2019 kende de inschrijvingen van nieuwe volledig elektrische wagens ruim meer dan een verdubbeling (8.892 inschrijvingen tegenover 3.763 in 2018), maar dat blijft toch een zeer relatieve vertegenwoordiging met slechts 1,6 procent van de markt. De inschrijvingen van hybride wagens (benzine of diesel én elektrisch) stegen dat jaar sterk (+41,4 procent) en vertegenwoordigden in 2019 6,3 procent van de markt van nieuwe wagens met 35.010 voertuigen. Vooral de laatste maanden van het jaar werden er fors meer hybride auto’s ingeschreven, en die trend zet zich januari 2020 nog verder.

Acht nieuwe voertuigen op de tien zijn personenwagens. De inschrijvingen van nieuwe personenwagens zijn slechts met 0,1 procent gestegen in 2019, terwijl de stijging in 2018 nog 0,7 procent bedroeg. De meest populaire nieuwe wagens sinds 2017 zijn benzinewagens. Ze vertegenwoordigen 60 procent van de markt. Hun inschrijvingen zijn veel minder sterk gestegen in 2019 (+4 procent ) dan in vergelijking met 2018 (+22 procent). De dieselwagens tekenden andermaal een daling op (-14 procent). De laatste maanden van het jaar en ook in de eerste maand van 2020 werden er wel opnieuw ongeveer evenveel diesels (in het rood op de grafiek) ingeschreven als benzines (in het blauw).