Immoweb lanceert vastgoedsite voor rijken in België Redactie

28 juni 2018

09u24

Bron: belga 47 Consument De bekende vastgoedwebsite Immoweb lanceert een Belgische versie van 'Belles Demeures', een Franse vastgoedwebsite voor eigendommen van meer dan 1 miljoen euro of meer dan 2.500 euro maandelijkse huur. Op de Belgische site staan meteen al bijna 3.000 Belgische eigendommen.

In Frankrijk bestaat Belles Demeures al 30 jaar, zegt Immoweb. Daar is er een aanbod van bijna 23.000 Europese luxe-eigendommen. Belles Demeures behoort net als Immoweb tot de groep Alex Springer.

Door dit concept nu ook in België uit te rollen, speelt Immoweb in op de sterke vraag van Belgische kopers en eigenaars. "Door te investeren in deze nichemarkt tonen we onze sterke wil om te blijven innoveren en almaar beter in te spelen op de noden van onze klanten", aldus Valentin Cogels, CEO van Immoweb.

De panden op de Belgische versie van de site bevinden zich in België, maar ook in Frankrijk en andere regio's. De hoogste vraagprijs voor een optrekje in België op de site is momenteel 12,95 miljoen euro. Het gaat om een luxueus herenhuis in Etterbeek uit 1850 met 70 kamers.