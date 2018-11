Ikea roept uittrekbare eettafel Glivarp terug: glas kan loskomen TT

27 november 2018

08u34

Bron: Belga 0 Consument Ikea roept een uittrekbare eettafel terug. Klanten hebben gemeld dat het verlengblad van de witte uittrekbare Glivarp-eettafel met melkglas loskomt van de rails en op de grond valt, zo laat de meubelgigant weten.

Klanten kunnen een volledige terugbetaling of een vergelijkbaar artikel ter vervanging vragen. Een bewijs van aankoop is niet vereist.

"De veiligheid van onze klanten is een topprioriteit voor Ikea", zegt Cindy Andersen, business manager van de afdeling keukens en eetkamers bij Ikea of Sweden. "Daarom kiezen we ervoor om als voorzorg dit product terug te roepen."

Meer informatie op www.ikea.be of contact opnemen met Ikea op 0800 15 003.